مقتل شخص فيما يشتبه أنه هجوم بشمال إسرائيل

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يوكنعام عيليت (إسرائيل) (رويترز) – قالت خدمات الطوارئ إن شخصا قتل وأصيب آخر يوم الأحد في ما يشتبه أنه هجوم وقع في شمال إسرائيل عندما اقتحم رجل بسيارته محطة حافلات قبل أن يطعن شخصا آخر ويطلق النار على سائقي السيارات المارة.

وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية في بيان أن فريقا طبيا أعلن في موقع الحادث مقتل رجل يبلغ من العمر نحو 70 عاما إثر إصابته بطلق ناري. ونُقل شخص آخر أصيب إلى المستشفى.

ولم تتضح بعد هوية المهاجم. وقال متحدث باسم الشرطة إن أفراد الأمن في الموقع أطلقوا النار عليه فأردوه قتيلا.

وقالت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) إن المهاجم فتح النار من سلاح آلي على سائقي السيارات المارة بعدما اقتحم بسيارته محطة حافلات وطعن رجلا.