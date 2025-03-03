مقتل شخص وإصابة 4 في واقعة طعن بشمال إسرائيل

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حيفا (إسرائيل) (رويترز) – قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا قُتل وأُصيب أربعة في واقعة طعن بمحطة للحافلات في مدينة حيفا، فيما وصفته الشرطة بأنه هجوم إرهابي.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن حراس الأمن أطلقوا النار على المهاجم وقتلوه. ولم يتضح بعد ما إذا كان القتيل قد طعنه المهاجم أم أطلق الحراس عليه النار.

وقالت الشرطة إن المهاجم مواطن إسرائيلي من بلدة عربية درزية قريبة عاد من الخارج في مايو أيار وإن الهجوم لا يزال قيد التحقيق.

وأشادت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالهجوم لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنه.