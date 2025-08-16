The Swiss voice in the world since 1935
مقتل شرطي في اشتباك مع مسلّحين في جنوب شرق البلاد

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

قُتل شرطي وأُصيب آخر خلال اشتباك بين قوات إنفاذ القانون ومسلّحين في جنوب شرق إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية السبت.

ووقع الاشتباك في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد مواجهات متكرّرة بين قوات الأمن ومسلّحين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية متطرّفة ومهربي مخدرات.

وأوردت وكالة فارس للأنباء نقلا عن الشرطة المحلية أنه “خلال اشتباك… بين شرطة مدينة إيرانشهر ومسلّحين أُصيب شرطي وقُتل آخر”. 

وأضافت الوكالة “خلال تبادل لإطلاق النار، أُصيب المسلّحون بجروح ولاذوا بالفرار وتقوم الشرطة حاليا بملاحقتهم”.

كذلك أفادت وكالة إيسنا للأنباء عن وقوع هذه الحادثة.

وتقع محافظة سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان وهي واحدة من أفقر المحافظات الإيرانية. ويقيم فيها عدد كبير من السكان من أقلية البلوش السنية. 

وتنشط في هذه المنطقة جماعة “جيش العدل” الجهادية السنية انطلاقا من قواعد خلفية في باكستان.

والأسبوع الماضي، أدى هجوم نفذته هذه المجموعة إلى مقتل شرطي في المحافظة ذاتها، بحسب وسائل إعلام محلية.

اب/ناش/دص

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

