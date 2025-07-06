مقتل عنصرين في الحرس الثوري الإيراني خلال تفكيك متفجرات من مخلفات الحرب مع إسرائيل

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قتل عنصران في الحرس الثوري الإيراني الأحد في غرب البلاد فيما كانا يحاولان تفكيك متفجرات في منطقة طاولها القصف الإسرائيلي خلال الحرب بين ايران واسرائيل، وفق ما نقل إعلام محلي.

وشنت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو حربا على ايران بهدف معلن هو منعها من حيازة سلاح نووي، الأمر الذي واظبت طهران على نفيه.

وذكرت وكالة تسنيم نقلا عن بيان للحرس الثوري أن “عنصرين في الحرس قتلا الأحد في خرم أباد (غرب) فيما كانا يقومان بتنظيف منطقة متفجرات خلفها عدوان النظام الصهيوني”.

وأسفرت الضربات الاسرائيلية عن مقتل مسؤولين عسكريين كبار وعلماء في البرنامج النووي الايراني.

وأفادت السلطة القضائية الايرانية بأن الحرب أسفرت عن مقتل 936 شخصا على الأقل.

وأعلن وقف لإطلاق النار بين البلدين في 24 حزيران/يونيو.

وحضر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي مراسم دينية في طهران السبت، وفق لقطات نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، هي الأولى التي يظهر فيها علنا منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

واعلنت إيران الخميس إعادة فتح مجالها الجوي في شكل كامل بعدما أغلقته في اليوم الأول من الحرب.

اب/ب ق/لين