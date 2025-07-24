مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

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أعلنت السلطة الفلسطينية الخميس مقتل فتيين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي ليلا قرب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش إنه قتل “إرهابيين”.

وأفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية الخميس بأنّها أبلغت وزارة الصحة “باستشهاد الفتى أحمد علي أسعد عشيرة الصلاح (15 عاما)، والفتى محمد خالد عليان عيسى (17 عاما)، برصاص الاحتلال، مساء أمس الأربعاء في بلدة الخضر ببيت لحم، واحتجاز جثمانيهما”.

وردا على سؤال وكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنّه قتل شخصين ضمن مجموعة من “عدة إرهابيين”.

وأضاف “خلال عملية للجيش الإسرائيلي قرب منطقة الخضر، رصد الجنود عددا من الإرهابيين وهم يلقون زجاجات حارقة باتجاه الطريق السريع”.

وأشار إلى أنّ “الجنود ردوا بإطلاق النار على الإرهابيين، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم”.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 964 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للأمم المتحدة.

وخلال الفترة نفسها قُتل 53 إسرائيليا في هجمات فلسطينية أو اشتباكات مسلحة، 35 منهم في الضفة الغربية و18 في إسرائيل.

كرنب/ناش/ح س