مقتل فلسطيني وإصابة سبعة برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

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(رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم السبت إن فلسطينيا يبلغ من العمر 24 عاما قتل برصاص مستوطنين في الضفة الغربية.

وأفادت الوزارة في بيان “باستشهاد الشاب معين صبحي محمد أصفر برصاص مستوطنين في بلدة عقربا بنابلس”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي عن الواقعة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع سبع إصابات بين المواطنين الذين سقطوا في مواجهات مع مستوطنين في بلدة عقربا.

وقال رئيس بلدية عقربا صلاح جابر إن مستوطنين مسلحين هاجموا المنطقة الجنوبية من إحدى المستوطنات الجديدة المقامة جنوب البلدة، مشيرا إلى أن عددا من السكان العُزل تصدوا للهجوم قبل أن تقتحم القوات الإسرائيلية المكان وتطلق الرصاص الحي باتجاههم.

وتشير بيانات رسمية فلسطينية إلى مقتل 1012 فلسطينيا وإصابة نحو سبعة آلاف على يد الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية فضلا عن اعتقال أكثر من 18 ألفا وذلك منذ انطلاق الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية علي صوافطة -إعداد معاذ عبدالعزيز ومحمد عطية للنشرة العربية)