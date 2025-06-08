مقتل 10 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة وفق الدفاع المدني

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أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بأن عشرة فلسطينيين قتلوا الأحد بنيران إسرائيلية، من بينهم خمسة كانوا في طريقهم إلى مركز مساعدات في رفح بجنوب القطاع للحصول على مواد غذائية.

وأكّد الجيش الإسرائيلي أنه أطلق “عيارات تحذيرية” في المنطقة على “مشتبه بهم” اقتربوا من جنوده، “ما عرضهم للخطر”.

وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل لوكالة فرانس برس إن طواقمه نقلت “خمسة شهداء وعشرات الإصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة دوار العلم في غرب رفح”، موضحا أن القتلى كانوا من بين “آلاف النازحين الفلسطينيين الذين تجمّعوا في منطقة العلم استعدادا للتوجه إلى مركز توزيع المساعدات الأميركي في غرب رفح للحصول على مساعدات غذائية”.

وأشار بصل إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار باتجاه المواطنين قبل وصولهم الى مركز التوزيع بمئات الأمتار.

وقال الجيش الإسرائيلي، ردّا على سؤال لوكالة فرانس برس، “رغم التحذيرات الصادرة بأن المنطقة هي منطقة قتال نشطة ليل الأحد، حاول عدد من المشتبه بهم الاقتراب من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة في منطقة رفح، بطريقة شكلت تهديدا لها”.

وأضاف إن القوات الإسرائيلية طلبت منهم الابتعاد، “إلا أنهم واصلوا تقدمهم بطريقة عرّضت القوات للخطر، فردّ الجنود بإطلاق عيارات تحذيرية”.

وأشار الى أنه تلقى تقارير عن سقوط إصابات.

وأكّد شهود أن الجيش الإٍسرائيلي “طلب من المواطنين عبر مكبرات الصوت عدم التقدّم وأن عملية التوزيع ستكون ظهر اليوم”.

وليست المرّة الأولى التي تفيد تقارير الدفاع المدني وشهود عن إطلاق نار على المتجمّعين للحصول على مساعدات في هذه المنطقة. فقد أفاد الدفاع المدني عن مقتل العشرات في ثلاثة حوادث على الأقل من هذا النوع في المنطقة خلال الأيام الأخيرة.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي في حادثين سابقين على الأقل بإطلاق النار على “مشتبه بهم”.

وقال النازح عبد الإله نور الدين (50 عاما) في بلدة القرارة شرق خان يونس (جنوب) إن التجمّع في منطقة العلم بدأ قرابة الساعة الرابعة والنصف فجرا، وإطلاق النار حصل بعد ساعة ونصف الساعة تقريبا.

وأضاف “كل يوم آتي إلى هنا ولم أحصل على أي مساعدات”، لافتا الى أن العديد من الدبابات والمدرعات الإسرائيلية تتواجد قرب مركز المساعدات في رفح، وأن طائرات مسيرة عديدة تحلق في الأجواء على ارتفاع منخفض.

في المقابل، في منطقة البريج في وسط قطاع غزة، التقط مصوّر متعاون مع وكالة فرانس برس صورا لمئات الفلسطينيين يحملون صناديق مساعدات تحمل اسم “مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، أو يجرونها في عربات. بينما ظهر في الصور أيضا عناصر أمن تابعون للمؤسسة يدلون الحشد على الطريق التي يجب أن يسلكونها للحصول على المساعدات.

من جهة أخرى، قتل خمسة فلسطينيين آخرين الأحد، بينهم طفلتان في قصف إسرائيلي على “خيمة للنازحين في منطقة المواصي” غرب خان يونس، وفق ما أعلن بصل.

وارتفع عدد القتلى في العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء الحرب قبل أكثر من عشرين شهرا الى 54772 غالبيتهم مدنيون، بحسب حصيلة وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبدأت الحرب إثر هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

بور-ع ز/ب ق/رض