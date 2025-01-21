مقتل 10 فلسطينيين على الأقل في عملية للجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

reuters_tickers

3دقائق

من جيمس ماكنزي وعلي صوافطة

القدس/رام الله (رويترز) – قُتل عشرة فلسطينيين على الأقل في عملية نفذتها قوات أمن إسرائيلية مدعومة بطائرات هليكوبتر يوم الثلاثاء في مدينة جنين بالضفة الغربية فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها “عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمة”.

وجاءت العملية بعد يوم واحد من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن مستوطنين إسرائيليين متهمين بالعنف بسبب شن هجمات على قرى فلسطينية. ووصف نتنياهو العملية أيضا بأنها هجوم جديد ضد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

وقال نتنياهو “نتحرك بشكل منهجي وحازم ضد المحور الإيراني أينما مد ذراعيه، في غزة ولبنان وسوريا واليمن ويهودا والسامرة”. وتستخدم إسرائيل اسم (يهودا والسامرة) للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وتأتي العملية في جنين بعد يومين فقط من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسلط الضوء على تهديد تصاعد العنف في الضفة الغربية. ونفذ الجيش الإسرائيلي هجمات متعددة وتوغلات واسعة النطاق في جنين على مدى السنوات القليلة الماضية.

وقال الجيش إن جنودا وفرقا من الشرطة وأجهزة المخابرات بدأت عملية لمكافحة الإرهاب في جنين. وتأتي هذه العملية بعد أن نفذت قوات الأمن الفلسطينية عملية استمرت أسابيع لإعادة فرض السيطرة على مخيم اللاجئين المتاخم للمدينة حيث تتمركز بشكل كبير فصائل مسلحة في الضفة الغربية منها حركتا المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي، وكلاهما يحصل على دعم من إيران.

وحماس معقلها قطاع غزة لكلها عززت نشاطها في الضفة الغربية خلال السنوات القليلة الماضية، ودعت الفلسطينيين في المنطقة إلى تصعيد القتال ضد إسرائيل.

ومع بدء العملية انسحبت القوات الفلسطينية من المخيم، وسُمع دوي إطلاق نار كثيف في لقطات مصورة بالهواتف المحمولة جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن تسعة فلسطينيين على الأقل قُتلوا فيما أصيب أكثر من 35 في العملية الإسرائيلية، وذلك بعد أسبوع من ضربة جوية إسرائيلية في مخيم جنين تسببت في مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وأضافت الوزارة في وقت لاحق أن شابا (29 عاما) قُتل برصاص جنود إسرائيليين في بلدة تعنك التابعة لمنطقة جنين.

ومنذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، قُتل مئات الفلسطينيين وعشرات الإسرائيليين في الضفة الغربية وإسرائيل واعتُقل آلاف الفلسطينيين في مداهمات إسرائيلية منتظمة.