مقتل 11 سودانيا على الأقل في غارة بطائرة مسيرة على مخيم للنازحين

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الدامر (السودان) (رويترز) – قال حاكم ولاية نهر النيل السودانية في بيان إن 11 شخصا على الأقل قتلوا في غارة بطائرة مسيرة شنتها قوات الدعم السريع على مخيم للنازحين في الولاية، في هجوم أدى إلى تعطيل محطة الكهرباء الإقليمية للمرة الرابعة.

واستهدفت قوات الدعم السريع، التي تنفي تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة ولم ترد على طلب التعليق، محطات توليد الطاقة في المواقع التي يسيطر عليها الجيش في وسط وشمال السودان خلال الأشهر القليلة الماضية، لكن الضربات السابقة لم تتسبب في أعداد كبيرة من القتلى.

وقالت مشاعر حميدان وهي تذرف الدموع إنهم سمعوا صباح الجمعة انفجارا كبيرا “ووجدنا عائلتين احترقتا بالكامل داخل خيمتيهما أثناء نومهما”.

وأضافت أنهم كانوا قد غادروا الخرطوم خوفا من الحرب، و”الآن لحقت بنا الحرب إلى هنا”. ومضت قائلة إنها لا تعرف أين ستذهب مع عائلتها وأطفالها لأنهم ليس لديهم مأوى.

ويأتي تصعيد مثل هذه الضربات، التي عطلت شبكة الكهرباء في البلاد وأغرقت الملايين في انقطاعات للتيار الكهربائي لأسابيع، بعد عامين من حرب مدمرة.