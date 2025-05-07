مقتل 11 فلسطينيا بينهم 8 من عائلة واحدة في غارتين اسرائيليتين على غزة

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قتل 11 فلسطينيا بينهم 8 من عائلة واحدة، في غارتين نفذهما فجر الأربعاء سلاح الجو الإسرائيلي في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة وفي خان يونس في الجنوب، على ما أفاد الدفاع المدني في غزة.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “نقل إلى المستشفيات 11 شهيدا بينهم طفلة على الأقل وأكثر من عشرين مصابا غالبيتهم من الأطفال والنساء، جراء قصف قوات الاحتلال في قطاع غزة”.

وأوضح أن “8 شهداء من عائلة القدرة قتلوا وأصيب 12 آخرون، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا للعائلة في وسط مدينة خان يونس” وترواح أعمار الضحايا بين سنتين و54 عاما.

وقال بصل إن “الاحتلال استهدف منزل القدرة على ساكنيه من دون إنذار بقصد القتل العمد”

وأكد بصل أنه تم “انتشال 3 شهداء و8 مصابين على الأقل جراء استهداف الطيران الحربي منزل لعائلة عبد القادر في حي تل الزعتر في مخيم جباليا”.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على هذا القصف.

من جهة أخرى، أشار بصل إلى أن الجيش الإسرائيلي قام فجر الأربعاء ب”نسف عدد من المنازل وتدميرها في منطقتي الزيتون والتفاح” شرق مدينة غزة.

واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 آذار/مارس بعد شهرين على سريان هدنة مع حماس في الحرب الدائرة منذ الهجوم غير المسبوق الذين شنته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وقُتل ما لا يقل عن 52615 فلسطينيا منذ اندلاع الحرب، بحسب حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في غزة التابعة لحماس.

ع ز/غ ر