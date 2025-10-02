مقتل 13 فلسطينيا بضربات إسرائيلية في قطاع غزة

قتل 13 فلسطينيا على الأقل الخميس بينهم موظف في منظمة أطباء بلا حدود، بقصف إسرائيلي في مناطق عدّة من قطاع غزة، بحسب الدفاع المدني ومصادر طبية.

وأكّد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس سقوط “13 شهيدا على الأقل منذ الفجر في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة”.

وأعلن الدفاع المدني مقتل طفل بغارة غرب مدينة غزة، وعشرة آخرين في غارات جوية عدة وسط القطاع.

وأفاد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع في بيانات صحافية بأنه استقبل جثث تسعة أشخاص قتلوا بضربات مختلفة في أنحاء القطاع.

ومن بين القتلى الشاب عمر الحايك الذي يعمل في منظمة أطباء بلا حدود والذي قتل في غارة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين وسط مدينة دير البلح، بحسب المستشفى وعائلة الحايك.

وقالت رئيسة الفريق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية كارين هوستر لوكالة فرانس برس ” تلقينا اتصالا بأن بعض أفراد طاقمنا أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى (…) حين وصلنا اكتشفنا أن أحد زملائنا قُتل، وأصيب أربعة آخرون”.

وتابعت “ستكون العواقب مأسوية لأسرهم ولفريقنا (..) كفى قتلا (…) سواء كانوا مستهدفين أم لا، فهذا أمر غير مقبول”.

وجنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي في بيان انه استقبل جثتَي شخصين أحدهما قتل في غارة جوية على خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، بينما قتل الآخر بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز لتوزيع المساعدات في جنوب قطاع غزة.

واندلعت الحرب في غزة بعد هجوم نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، أدى إلى مقتل 1219 شخصا غالبيتهم من المدنيين بحسب تعداد لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وقتل في الحملة العسكرية الإسرائيلية العنيفة المتواصلة على القطاع ردّا على الهجوم 66225 فلسطينيا غالبيتهم من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة في حكومة حماس والتي تعدها الأمم المتحدة موثوقة.

