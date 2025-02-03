مقتل 15 في انفجار سيارة ملغومة في شمال سوريا

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دمشق (رويترز) – قتل 15 على الأقل في انفجار سيارة ملغومة في مدينة منبج السورية يوم الاثنين وهو ثاني هجوم يقع هناك خلال ثلاثة أيام والأكثر تسببا في سقوط قتلى في البلاد منذ الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم في منبج التي تقع على بعد نحو 30 كيلومترا من الحدود التركية.

وذكر مسؤول من الدفاع المدني لرويترز أن عدد من قتلوا مرشح للزيادة.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن منشور للدفاع المدني على تيليجرام القول “سيارة مفخخة انفجرت قرب سيارة تقل عمال زراعة على طريق رئيسي في أطراف مدينة منبج بريف حلب الشرقي، أدت إلى وقوع مجزرة مروعة راح ضحيتها 14 امرأة ورجل واحد، وإصابة 15 امرأة بجروح، بعضها بليغة ما يرشح عدد الوفيات للارتفاع”.

وتغيرت الجهة المسيطرة على منبج عدة مرات خلال الحرب الأهلية في سوريا. والأحدث في ديسمبر كانون الأول عندما سيطرت عليها جماعات مدعومة من تركيا من يد قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة وتقودها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وانتزعت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة على منبج من تنظيم الدولة الإسلامية في 2016.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن هجوما بسيارة ملغومة يوم السبت أدى إلى مقتل أربعة مدنيين وإصابة تسعة بينهم أطفال.

وأطاحت هيئة تحرير الشام بالأسد من السلطة في الثامن من ديسمبر كانون الأول في هجوم خاطف. وأصبح زعيمها أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا الأسبوع الماضي.