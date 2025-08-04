مقتل 19 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على قطاع غزة

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أفاد الدفاع المدني الفلسطيني الإثنين بمقتل 19 فلسطينيا في ضربات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بينهم من قتلوا قرب مراكز لتوزيع المساعدات.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس “تم نقل 8 شهداء وأكثر من 55 إصابة في استهداف الاحتلال الإسرائيلي بالنار تجمعات للمواطنين بالقرب من مركز توزيع المساعدات على طريق صلاح الدين في منطقة جسر وادي غزة” وسط القطاع.

ووصل القتلى والمصابون إلى مستشفى “العودة” في مخيم النصيرات القريب من جسر وادي غزة، حيث وصفت جروح عدد منهم بأنها “خطيرة”.

وبحسب بصل، هناك “سيدة استشهدت برصاص جيش الاحتلال في منطقة المواصي في رفح” في جنوب القطاع.

وفي دير البلح، سقط “3 شهداء بينهم طفلان وعدد من المصابين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في منطقة حكر الجامع”، وفق بصل.

وفي مدينة غزة قتل أربعة أشخاص في قصف مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة مواطنين في حي الشجاعية (شرق)، وقتل شخصان آخران في غارة مماثلة استهدفت مجموعة مواطنين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بحسب المصدر نفسه.

ونقل القتلى الثلاثة وعدد من المصابين إلى مستشفى “المعمداني” في البلدة القديمة في غزة.

وفي منطقة الطينة جنوب غرب خان يونس، قال بصل إنه تم “نقل شهيدة بنيران طائرة مسيرة اسرائيلية من منتظري المساعدات”.

وقال حسن الطائي (40 عاما) من سكان مخيم النصيرات “كل يوم أذهب إلى (مركز) المساعدات الأميركية في وادي غزة، وكل يوم إطلاق نار، اليوم نجوت انا وأولادي الثلاثة”.

واضاف الطائي “لم نحصل على طحين ولا على أي مواد غذائية، إلى متى هذا الوضع؟ إما يقتلوننا جميعا وإما يساعدوننا بالطعام، نريد هدنة بأي ثمن”.

على صعيد متصل، قالت وزارة الصحة إنها سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية “5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم بالغون”.

وبحسب الوزارة “يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 180 شهيدًا، من بينهم 93 طفلًا”.

اندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل في تشرين الأول/اكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.

وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية أسفرت عن مقتل 60933 فلسطينيا، معظمهم من المدنيين، وجرح أكثر من 150 ألفا وفق أحدث حصيلة أصدرتها وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ع ز/ها/ب ق