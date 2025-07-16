The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مقتل 20 جراء اختناق وتدافع بموقع توزيع مساعدات في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من نضال المغربي وكريسبيان بالمر

القاهرة/القدس (رويترز) – لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم يوم الأربعاء في موقع لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية بسبب ما وصفته بأنه تدافع الحشود بتحريض من مسلحين.

وقالت المؤسسة، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، إن 19 لقوا حتفهم جراء التدافع وطُعن آخر حتى الموت خلال الحادث الذي وقع بأحد مراكزها في خان يونس جنوب غزة.

وأضافت المؤسسة في بيان “لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عناصر من بين الحشود، أي مسلحين وعناصر من حماس، تعمدوا إثارة الاضطرابات”.

ولم يصدر تعليق بعد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسؤولون في مجال الصحة لرويترز إن 21 فلسطينيا لقوا حتفهم جراء الاختناق في الموقع. وأفاد أحد المسعفين بأن كثيرين حُشروا في مساحة صغيرة وسُحقوا في التدافع.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنها وثقت سقوط 875 قتيلا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع وقوافل المساعدات في غزة، معظمها في محيط نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وسقط معظم القتلى نتيجة إطلاق نار يحمّل سكان محليون الجيش الإسرائيلي المسؤولية عنه. وأقر الجيش بتعرض مدنيين فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات للأذى، وقال إن القوات الإسرائيلية تلقت تعليمات جديدة بناء على ما وصفه “بالدروس المستفادة”.

وتعمل المؤسسة خارج نظام المساعدات الذي تنسقه الأمم المتحدة، وتستعين بشركات أمريكية خاصة للأمن واللوجيستيات لإيصال المساعدات، وهو نهج تقول إسرائيل إنه يقلل من فرص نهب حماس للمساعدات، وهو اتهام تنفيه الحركة.

وتصف الأمم المتحدة نموذج مؤسسة غزة الإنسانية بأنه “غير آمن” ويشكل انتهاكا لمعايير الحياد الإنساني، وهو اتهام ترفضه المنظمة.

واتهم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المؤسسة يوم الأربعاء بسوء إدارة جسيم، قائلا إن عدم قدرتها على السيطرة على الحشود وفشلها في الالتزام بالمبادئ الإنسانية أدى إلى فوضى وتعرض المدنيين البائسين للموت.

وقال لرويترز “الناس يتوافدون إلى هناك جوعى ومتعبين، ويتم ضغطهم في أماكن ضيقة في ظل شح للمساعدات وانعدام للنظام من قبل مؤسسة غزة الإنسانية”.

ودمرت حرب غزة، التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، مساحات شاسعة من القطاع وشردت كل سكانه تقريبا وأدت إلى انتشار الجوع والعوز على نطاق واسع.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية