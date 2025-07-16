مقتل 20 جراء اختناق وتدافع بموقع توزيع مساعدات في غزة

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من نضال المغربي وكريسبيان بالمر

القاهرة/القدس (رويترز) – لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم يوم الأربعاء في موقع لتوزيع المساعدات تابع لمؤسسة غزة الإنسانية بسبب ما وصفته بأنه تدافع الحشود بتحريض من مسلحين.

وقالت المؤسسة، المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، إن 19 لقوا حتفهم جراء التدافع وطُعن آخر حتى الموت خلال الحادث الذي وقع بأحد مراكزها في خان يونس جنوب غزة.

وأضافت المؤسسة في بيان “لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن عناصر من بين الحشود، أي مسلحين وعناصر من حماس، تعمدوا إثارة الاضطرابات”.

ولم يصدر تعليق بعد من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسؤولون في مجال الصحة لرويترز إن 21 فلسطينيا لقوا حتفهم جراء الاختناق في الموقع. وأفاد أحد المسعفين بأن كثيرين حُشروا في مساحة صغيرة وسُحقوا في التدافع.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إنها وثقت سقوط 875 قتيلا على الأقل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع وقوافل المساعدات في غزة، معظمها في محيط نقاط توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وسقط معظم القتلى نتيجة إطلاق نار يحمّل سكان محليون الجيش الإسرائيلي المسؤولية عنه. وأقر الجيش بتعرض مدنيين فلسطينيين قرب مراكز توزيع المساعدات للأذى، وقال إن القوات الإسرائيلية تلقت تعليمات جديدة بناء على ما وصفه “بالدروس المستفادة”.

وتعمل المؤسسة خارج نظام المساعدات الذي تنسقه الأمم المتحدة، وتستعين بشركات أمريكية خاصة للأمن واللوجيستيات لإيصال المساعدات، وهو نهج تقول إسرائيل إنه يقلل من فرص نهب حماس للمساعدات، وهو اتهام تنفيه الحركة.

وتصف الأمم المتحدة نموذج مؤسسة غزة الإنسانية بأنه “غير آمن” ويشكل انتهاكا لمعايير الحياد الإنساني، وهو اتهام ترفضه المنظمة.

واتهم أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المؤسسة يوم الأربعاء بسوء إدارة جسيم، قائلا إن عدم قدرتها على السيطرة على الحشود وفشلها في الالتزام بالمبادئ الإنسانية أدى إلى فوضى وتعرض المدنيين البائسين للموت.

وقال لرويترز “الناس يتوافدون إلى هناك جوعى ومتعبين، ويتم ضغطهم في أماكن ضيقة في ظل شح للمساعدات وانعدام للنظام من قبل مؤسسة غزة الإنسانية”.

ودمرت حرب غزة، التي اندلعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023، مساحات شاسعة من القطاع وشردت كل سكانه تقريبا وأدت إلى انتشار الجوع والعوز على نطاق واسع.