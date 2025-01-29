مقتل 20 من عمال النفط في تحطم طائرة بجنوب السودان

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نيروبي (رويترز) – قال وزير الإعلام في ولاية الوحدة بجنوب السودان إن طائرة صغيرة تقل عمال نفط في الولاية تحطمت لدى إقلاعها يوم الأربعاء من مطار مرتبط بحقل النفط في الولاية، مما أدى إلى مقتل 20 شخصا.

وقال الوزير قاتويج بيبال إن الطائرة سقطت في أثناء توجهها إلى العاصمة جوبا. وأضاف أن الركاب عمال نفط في شركة جريتر بايونير أوبريتينج، وهي اتحاد يضم شركة البترول الوطنية الصينية وشركة النيل للبترول المملوكة للدولة.

وقال إن من بين القتلى صينيين اثنين وهنديا.

وقال الرئيس سلفا كير إن من بين القتلى مهندسين وفنيين، وتعهد بإجراء تحقيق شامل وسريع للوقوف على سبب تحطم الطائرة.

ولم يدل بيبال بمزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الحادث. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت في البداية أن عدد القتلى بلغ 18 شخصا، لكن بيبال قال لرويترز إن اثنين من الناجين لقيا حتفهما في وقت لاحق. ونجا شخص واحد.

ووقعت عدة حوادث تحطم طائرات في جنوب السودان الذي مزقته الحرب في السنوات الماضية. في سبتمبر أيلول 2018، توفي 19 شخصا على الأقل عندما تحطمت طائرة صغيرة تقل ركابا من العاصمة جوبا إلى مدينة ييرول.

وفي عام 2015، لقي العشرات حتفهم عندما تحطمت طائرة شحن روسية الصنع على متنها ركاب بعد إقلاعها من مطار العاصمة جوبا.