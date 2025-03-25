مقتل 23 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية على غزة وصدور أوامر إخلاء جديدة

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من نضال المغربي

غزة/القاهرة (رويترز) – قال مسؤولون محليون في قطاع الصحة إن الضربات الإسرائيلية على أنحاء قطاع غزة أسفرت عن مقتل 23 فلسطينيا على الأقل يوم الثلاثاء بينما وسع الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء لتشمل مناطق بها عشرات الألوف من السكان في أنحاء القطاع.

واستأنف الجيش الإسرائيلي حملته على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة قبل أسبوع، منهيا بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين. ويقول مسؤولو صحة فلسطينيون إن ما يقرب من 700 شخص قُتلوا منذئذ ومعظمهم من النساء والأطفال.

ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، بسبب القتال عدة مرات خلال ما يقرب من 18 شهرا من الحرب، ويواجهون نقصا متفاقما في الغذاء والماء بعد أن علقت إسرائيل دخول المساعدات إلى القطاع في وقت سابق من هذا الشهر.

واليوم، طلب الجيش الإسرائيلي من سكان جميع المناطق الحدودية الشمالية إخلاء منازلهم، قائلا إن صواريخ فلسطينية أُطلقت على إسرائيل من المنطقة.

وتشمل هذه المناطق جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون وحي الشجاعية في مدينة غزة. كما صدرت أوامر لمناطق في خان يونس ورفح جنوبا.

وقال الجيش في أوامره لسكان جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين التاريخية في غزة “‏من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة”.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إنه لا توجد مناطق آمنة في قطاع غزة.