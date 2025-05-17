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مقتل 24 فلسطينيا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت السلطات الصحية إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 24 فلسطينيا على الأقل في مخيم يضم عائلات نازحة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وذلك في الوقت الذي استضاف فيه الوسطاء جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

ووسعت إسرائيل هجومها العسكري على القطاع وكثفت من قصفها الذي أودى بحياة مئات من الأشخاص خلال 72 ساعة.

وقال مسعفون إن الغارة الأحدث التي أودت بحياة نساء وأطفال أسفرت أيضا عن إصابة عشرات الأشخاص الآخرين واشتعال النيران في عدة خيام.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الغارات الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية قتلت مئات الفلسطينيين على الرغم من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

ووصفت حركة حماس في بيان لها الغارة بأنها “جريمة وحشية جديدة” وحملت الإدارة الأمريكية مسؤولية التصعيد.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على الغارات الأخيرة، لكنه قال في بيان سابق إنه يشن غارات مكثفة على مناطق في غزة في إطار خطته لتحقيق أهدافه الحربية.

وبدأ وسطاء من مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين إسرائيل وحماس يوم السبت، حسبما قال مسؤولون من الجانبين.

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