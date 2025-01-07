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مقتل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية مع تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية

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القدس (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن قواته قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين على الأقل في عمليات مكثفة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء في أعقاب مقتل ثلاثة إسرائيليين بالقرب من مستوطنة يهودية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شابا يبلغ من العمر 18 عاما قتل يوم الاثنين في غارة جوية إسرائيلية على بلدة طمون شمال شرقي مدينة نابلس، فيما قتل رجل عمره 40 عاما بالرصاص في قرية طلوزة المجاورة.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية نفذت غارات بعد اشتباك مع مسلحين في منطقة طمون مما أدى إلى مقتل اثنين من المسلحين. كما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بمقتل فلسطيني ثان في غارة على طمون.

وفي أعقاب مقتل الإسرائيليين الثلاثة يوم الاثنين، اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمسؤولين عسكريين وأمنيين كبار ووافق على سلسلة من “الأعمال الهجومية والدفاعية” في الضفة الغربية بالإضافة إلى إجراءات للقبض على من قتلوا الإسرائيليين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية