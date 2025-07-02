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مقتل 4 إثر انقلاب بارجة في خليج السويس بمصر

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القاهرة (رويترز) – قالت شركة أديس القابضة يوم الأربعاء إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلبت بارجة بحرية تشغلها الشركة السعودية أثناء قطرها في خليج السويس أحد أبرز مناطق إنتاج النفط في البحر الأحمر بمصر.

وذكر أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان أن الحادث وقع على بعد نحو 130 ميلا بحريا من المدخل الجنوبي لقناة السويس ولم يؤثر على حركة الملاحة على طول الطريق التجاري.

وقالت وزارة البترول المصرية أمس إنها تلقت بلاغا من شركة شقير البحرية للزيت (أوسوكو) عن وقوع حادث في منطقة جبل الزيت بخليج السويس.

ويطلق على البارجة اسم “أدمارين 12” وتملكها شركة تابعة لأديس لخدمات الحفر البحري. وجاء في إفصاح لأديس لسوق المال السعودية أن البارجة كانت تقل 30 فردا تم إنقاذ 23 منهم.

وكانت وزارة البترول قد ذكرت بالخطأ في وقت سابق أن اسم البارجة هو “آدم مارين 12”.

وأوضحت أديس أن القتلى هم ثلاثة من موظفي الشركة ومتعاقد واحد ويبحث رجال الإنقاذ عن الثلاثة المتبقين.

كانت البارجة تعمل في منطقة امتياز تتعاون فيها أديس مع أوسوكو لحفر آبار.

وأكدت أديس أن البارجة المتضررة وموظفيها مؤمّن عليهم تأمينا شاملا وأنها لا تتوقع في هذه المرحلة أن يكون للحادث أي تأثير جوهري على مركزها المالي أو التقديرات المالية المعلنة للسنة المالية 2025.

وأضافت “تعمل الشركة حاليا بشكل وثيق مع السلطات المحلية وخدمات الطواري، مع التأكيد على أن سلامة وصحة جميع العاملين تظل الأولوية القصوى. وسيتم إجراء تحقيق شامل ومفصل للوقوف على أسباب الحادث”.

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