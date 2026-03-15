مقتل 4 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على قطاع غزة (الدفاع المدني)

قُتل أربعة فلسطينيين بينهم ثلاثة من عائلة واحدة في غارة شنها سلاح الجو الإسرائيلي صباح الأحد على مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة، وفق ما أعلنت هيئة الدفاع المدني.

وقال الناطق باسم الهيئة محمود بصل إن طاقما من الدفاع المدني “نقل أربعة شهداء بينهم ثلاثة من عائلة واحدة، وعددا من المصابين على إثر استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة جوية منطقة السوارحة في مخيم النصيرات” وسط قطاع غزة.

وأفاد مستشفى “شهداء الأقصى” في دير البلح بأن القتلى الأربعة الذين نُقلوا إليه هم رجل وزوجته وطفلهما، وطفل أخر، موضحا أن عددا من المصابين أيضا نُقلوا للمستشفى أحدهم في حالة خطرة.

ووصف الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم مقتل الأربعة ب”مجزرة مروّعة في قطاع غزة بقتله أربعة مواطنين، بينهم سيدة حامل، إثر قصف منزلهم”.

وأضاف في بيان، أن مقتلهم “يؤكد من جديد توجّه حكومة الاحتلال نحو إبادة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده” معتبرا الغارة الإسرائيلية “خرقا فاضحا لاتفاق وقف الحرب” الذي توصلت إليه حماس مع إسرائيل ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان الدفاع المدني في غزة أفاد السبت بأن ستة فلسطينيين قُتلوا إثر ضربات جوية إسرائيلية خلال 24 ساعة.

من جهة ثانية قال مصدر مطلع في حماس إن “وفدا قياديا في الحركة يرأسه القيادي الكبير نزار ريان وصل السبت إلى القاهرة والتقى الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف”.

وأوضح أن وفد حماس “بحث مع ميلادينوف الخروقات والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة”، وطالب وفد حماس بـ”ضرورة وقف كافة الخروقات وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار وفتح معابر القطاع”.

وأضاف المصدر أن حماس شددت على ضرورة “الدفع باتجاه تطبيق اتفاق وقف النار وفتح المعابر وادخال المساعدات بكميات كافية، واغاثة غزة والاعمار”.

وأشار إلى أن وفد حماس سيعقد لقاءات مع المسؤلين المصريين لمناقشة “الخروقات الإسرائيلية وتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار” في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران في 28 شباط/فبراير الماضي، تغلق السلطات الإسرائيلية معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة أمام سفر وعودة المرضى وإدخال المساعدات والبضائع للقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في أحدث حصيلة بثتها اليوم الأحد أنها أحصت 72239 قتيلا و171861 مصابا منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

اندلعت الحرب بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لحصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ع ز/جك/ع ش