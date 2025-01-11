مقتل 4 من تنظيم الدولة الإسلامية بينهم قياديان شرق العراق

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بغداد (رويترز) – قال مسؤولون أمنيون يوم السبت إن أربعة أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد، بينهم اثنان من كبار قادته، قُتلوا في غارة جوية نفذتها طائرات عراقية في جبال حمرين شرق العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، وهي جهة رسمية مسؤولة عن نشر المعلومات الأمنية، في بيان إنه تم العثور على أربع جثث لمسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة التي نفذت فيها طائرات إف-16 العراقية الضربة يوم الجمعة.

وقال طالب الموسوي المسؤول في قوات الحشد الشعبي العراقية لرويترز إن من بين القتلى اثنين من كبار قادة التنظيم المتشدد في محافظة ديالى في شرق العراق.

لكن بيان خلية الإعلام الأمني قال إن القتلى بينهم قيادي “سيتم التعرف على هويته بعد إجراء عملية الفحص”.

وقوات الحشد الشعبي مجموعة من الفصائل المسلحة تأسست في الأصل لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014 وتم الاعتراف بها فيما بعد قوة أمنية رسمية.

وفي ذروة قوتها، فرضت “دولة الخلافة” التي أقامها التنظيم بين عامي 2014 و2017 الموت والتعذيب على المجتمعات في مساحات شاسعة من العراق وسوريا وكان لها نشاط في أنحاء الشرق الأوسط.

وانهارت دولة الخلافة في عام 2017 في العراق حيث كان لها قاعدة على بعد 30 دقيقة بالسيارة من بغداد، وفي سوريا في عام 2019، بعد حملة عسكرية مستمرة شنها تحالف بقيادة الولايات المتحدة.

ورد تنظيم الدولة الإسلامية على ذلك بالتفرق إلى خلايا مستقلة، ولجأت قيادته إلى العمل السري ومن الصعب تحديد قوته الإجمالية. وتقدر الأمم المتحدة عدد عناصره بنحو 10 آلاف في معاقله.