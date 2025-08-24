مقتل 4 وإصابة عشرات في غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية

reuters_tickers

3دقائق

(رويترز) – استهدفت غارات إسرائيلية العاصمة اليمنية صنعاء يوم الأحد ردا على صواريخ أطلقتها حركة الحوثي على إسرائيل، وقال مسؤولون بالقطاع الصحي إن الهجوم تسبب في مقتل أربعة أشخاص وإصابة 67.

وهذه أحدث ضربات ضمن هجمات متبادلة بين إسرائيل والحوثيين على مدى أكثر من عام، وهي جزء من تداعيات الحرب في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأهداف شملت مجمعا عسكريا يضم القصر الرئاسي، ومحطتين لتوليد الكهرباء وموقعا لتخزين الوقود. وقال متحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين في منشور على إكس إن الغارات تسببت في مقتل أربعة وإصابة 67 في إحصاء “شبه نهائي”.

وقال الجيش في بيان “تم تنفيذ الضربات ردا على الهجمات المتكررة من قبل النظام الإرهابي الحوثي على دولة إسرائيل ومدنييها، بما في ذلك إطلاق صواريخ أرض-أرض وطائرات مسيرة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية”.

وكان الحوثيون أعلنوا يوم الجمعة أنهم أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه إسرائيل في أحدث هجوم لهم قالوا إنها حملة دعم الفلسطينيين في غزة. وقال مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي يوم الأحد إن الصاروخ كان يحمل على الأرجح ذخائر عنقودية “بهدف أن تنفجر وقت الاصطدام”.

وأضاف المسؤول “هذه هي المرة الأولى التي يُطلق فيها هذا النوع من الصواريخ من اليمن”.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بغزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، هاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنا بالبحر الأحمر فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.

كما أطلق الحوثيون في كثير من الأحيان صواريخ باتجاه إسرائيل، تسنى اعتراض معظمها.

وردت إسرائيل بضربات على مناطق يسيطر عليها الحوثيون، ومنها ميناء الحديدة الحيوي.

وقال عبد القادر المرتضى القيادي الحوثي يوم الأحد إن الحركة، التي تسيطر على معظم المناطق السكانية باليمن، ستواصل العمل تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وقال في منشور على إكس “يجب أن يعلم العدو الإسرائيلي أننا لن نترك إخواننا في غزة مهما كانت التضحيات”.

(تغطية صحفية محمد الغباري وجيداء طه ومعيان لوبيل – إعداد محمود رضا مراد ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)