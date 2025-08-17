مقتل 40 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

قتل 40 فلسطينيا بينهم أطفال، غالبيتهم من منتظري المساعدات، بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة، وفق ما ذكر الدفاع المدني ومصادر طبية السبت، مع تكثّف العمليات العسكرية في حي الزيتون بشمال القطاع حيث تتواصل الحرب منذ 22 شهرا.

وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس إن 37 شخصا على الأقل قتلوا جراء إطلاق نار وضربات إسرائيلية في مناطق عدّة من القطاع الفلسطيني المدمّر.

وأشار إلى أن من هؤلاء 13 شخصا قتلوا قرب مركزين لتوزيع المساعدات الإنسانية في شمال القطاع وجنوبه، وشخص قتل في غارة على مخيم النصيرات.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، شكّك الجيش الإسرائيلي في حصيلة القتلى الصادرة عن المصادر الصحية والطبية في القطاع، قائلا إن المؤسسات المعنية تقع “تحت سيطرة وإدارة حركة حماس”.

واعتبر أن الارقام تشمل “وفيات لا علاقة لها بالنزاع… ويشوبها عدم الاتساق والمغالطات” ولا تميّز “بين القتلى من المدنيين والإرهابيين”. وأضاف أنه يعمل على “تخفيف الضرر اللاحق بالمدنيين أثناء النشاط العملياتي بما يتوافق بشكل صارم مع القانون الدولي”.

وكان بصل أفاد بأن الجيش نفّذ ضربتين جويتين على مخيم البريج في وسط القطاع ومنطقة المواصي (جنوب)، ما تسبّب بمقتل ستة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال.

وقال مستشفى العودة في مخيم النصيرات إن خمسة من القتلى الذين استهدف منزلهم في البريج، هم “أب وأم وأطفالهما الثلاثة، وهناك جثث محترقة وأشلاء”.

كما أفاد الدفاع المدني عن مقتل صياد فلسطيني “بنيران زوارق الاحتلال قرب شاطئ بحر مدينة غزة فجرا”.

– “تدمير ممنهج” لحي الزيتون –

إلى ذلك، أكّد بصل لفرانس برس أن القصف الكثيف يتواصل منذ قرابة الأسبوع على حي الزيتون في مدينة غزة.

وأوضح “تقديراتنا أنه لا زال أكثر من 50 ألف مواطن يعيشون في حي الزيتون بمدينة غزة غالبيتهم بدون طعام ولا مياه”، مضيفا “ما يجري في حي الزيتون عمليات تطهير عرقي وحرب إبادة حقيقية”.

كما أشار إلى وضع مماثل في منطقة تل الهوى في غزة، متابعا أن فرق الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى هذه المناطق لإجلاء المصابين.

وقال غسان كشكو (40 عاما) الذي يقيم مع عائلته في مدرسة نازحين في حي الزيتون “لا نعرف طعما للنوم. الانفجارات ناتجة عن قصف من الطيران الحربي، والدبابات لا تتوقف”.

وأضاف “في حي الزيتون يقوم الجيش الإسرائيلي بإبادة ولا يوجد عندنا طعام ولا مياه للشرب”.

وكان الجيش الإسرائيلي أكد الجمعة أن قواته البرية بدأت “العمل في منطقة الزيتون على أطراف مدينة غزة”.

وأضاف في بيان عسكري أن الجنود يعملون على “كشف العبوات الناسفة، والقضاء على المخربين، وتدمير البنى التحتية العسكرية فوق الأرض وتحتها”.

ويأتي ذلك بعدما أقر المجلس الأمني الإسرائيلي في وقت سابق من آب/أغسطس خطة للسيطرة على مدينة غزة.

وحذّرت وزارة الداخلية التابعة لحماس من “مخاطر تداعيات التصعيد في العدوان الإسرائيلي في مدينة غزة”.

وقال مصدر في الوزارة لفرانس برس إن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية “متواصلة في منطقتي الزيتون وتل الهوى في جنوب مدينة غزة”، مشيرا إلى أن الجيش دمّر “عشرات المنازل ويقوم بتجريف الطرق والمباني”.

وفي بيان السبت، قالت حماس إن “طائرات العدو الحربية والمدفعية والروبوتات المتفجرة منذ قرابة الأسبوع تعمل على تدمير ممنهج لحي الزيتون”، مشيرة الى أن الدولة العبرية تشنّ “هجوما مستمرا على الأحياء الشرقية والجنوبية من مدينة غزة، ضمن حرب الإبادة الوحشية والمخطط الإجرامي الساعي لتدمير قطاع غزة وكل صور ووسائل الحياة فيه”.

– إدخال خيم ومعدات مأوى –

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه سيتم اعتبارا من الأحد “تجديد توفير الخيم ومعدات المأوى لسكان القطاع”، مضيفا “سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كيرم شالوم (كرم أبو سالم) بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لتفتش دقيق” عند المعابر.

ووضع الجيش ذلك في إطار “تحضيرات… لنقل السكان المدنيين من مناطق القتال إلى جنوب قطاع عزة”.

وتزداد الأزمة الإنسانية تفاقما يوما بعد آخر في القطاع المحاصر.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة السبت أنها سجّلت “11 حالة وفاة بينهم طفل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية”، لافتة إلى أن ذلك يرفع إلى “251 حالة وفاة، من بينهم 108 أطفال عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية”.

وتحذّر الأمم المتحدة من أن كل سكان القطاع مهدّدون بالمجاعة، فيما تنفي إسرائيل ذلك.

على صعيد متصل، توفيت شابة فلسطينية تبلغ 20 عاما نقلت جوا من غزة إلى مستشفى في إيطاليا في حالة هزال شديد لتلقي العلاج، بحسب ما أعلن المستشفى السبت.

وصلت الشابة التي أفادت تقارير إيطالية بأنها مرح أبو زهري، إلى بيزا برحلة إنسانية نظمتها الحكومة الإيطالية ليل الأربعاء الخميس. وأفاد المستشفى بأن حالتها الصحية كانت “معقدة جدا” وفي حالة هزال شديد تحصل عندما يعاني شخص من فقدان كبير في الوزن وضمور في العضلات.

والجمعة، وبعد خضوعها لفحوص وبدء العلاج، توفيت بعدما أصيبت بأزمة تنفسية مفاجئة وسكتة قلبية.

اندلعت الحرب في القطاع إثر هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل 1219 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب عن مقتل 61827 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في قطاع غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

