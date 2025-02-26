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مقتل 46 إثر تحطم طائرة عسكرية سودانية في منطقة سكنية

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دبي (رويترز) – قال المكتب الإعلامي لولاية الخرطوم في السودان إن 46 شخصا لقوا حتفهم جراء تحطم طائرة تابعة للجيش في منطقة سكنية قرب قاعدة وادي سيدنا الجوية في مدينة أم درمان، وذكرت مصادر عسكرية أن قائدا كبيرا من بين القتلى.

وقال الجيش في بيان إن عددا من العسكريين والمدنيين قتلوا في الحادث الذي وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وذكرت المصادر العسكرية أن اللواء بحر أحمد من بين القتلى، وهو من كبار قادة الجيش الذين قادوا العمليات العسكرية في منطقة العاصمة الخرطوم.

وأضافت المصادر العسكرية أن سقوط الطائرة يرجع على الأرجح لأسباب فنية.

وقال المكتب الإعلامي لولاية الخرطوم إن عشرة أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث.

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