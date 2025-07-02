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مقتل 5 ركاب في تحطم هليكوبتر عسكرية أوغندية بمطار مقديشو بالصومال

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مقديشو (رويترز) – قال متحدث باسم الجيش الأوغندي لرويترز إن طائرة هليكوبتر عسكرية أوغندية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال المعروفة باسم “أوصوم”، تحطمت في مطار العاصمة مقديشو يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل خمسة ركاب.

وأضاف المتحدث فيليكس كولايجيي أن ثلاثة فقط من أصل ثمانية أفراد كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر نجوا من الحادث، لكنهم أصيبوا بجروح بالغة وحروق.

وأضاف أن تأثير الحادث تسبب في انفجار ذخائر على متن الطائرة، مما أدى إلى تدمير مبان قريبة وإصابة ثلاثة مدنيين.

وقالت البعثة في بيان “عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية في الوقت الراهن لانتشال باقي أفراد الطاقم والركاب”.

وأضافت البعثة أن الهليكوبتر تحطمت في مطار مقديشو الدولي قبل هبوطها.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية (صونا) بأن الهليكوبتر اشتعلت فيها النيران بعد تحطمها.

وقال موظف بالمطار لرويترز “سمعنا دوي الانفجار ورأينا دخانا وألسنة لهب من الهليكوبتر. الدخان غطاها بالكامل. ولا نعرف ما إذا كانت تهبط أم تقلع”.

ولدى البعثة الأفريقية أكثر من 11 ألف جندي في الصومال لمساعدة الجيش الوطني في مواجهة حركة الشباب الإسلامية المتشددة.

وتقاتل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة منذ ما يقرب من عشرين عاما للإطاحة بالحكومة الصومالية المعترف بها دوليا وإرساء حكمها الخاص القائم على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

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