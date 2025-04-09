مقتل 6 أشخاص في انهيار عقار بمحافظة أسيوط في جنوب مصر

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القاهرة (رويترز) – قال مكتب الإعلام بمحافظة أسيوط في جنوب مصر يوم الأربعاء إن ستة أشخاص لاقوا حتفهم واصيب شخص واحد جراء انهيار عقار قديم في حي شرق مدينة أسيوط عاصمة المحافظة.

وأفاد المكتب في بيان بأنه “تم استخراج 6 جثث وإصابة شخص تواجد مصادفة أثناء انهيار العقار، وتم نقلهم لمستشفى الإيمان العام” فيما تتواصل عمليات البحث في محاولة للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض.

وأشار البيان إلى أن العقار المنهار مكون من أربعة طوابق وصادر له قرار إزالة.