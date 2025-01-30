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مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 في انقلاب شاحنة باليمن

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عدن (رويترز) – قالت مصادر أمنية إن سبعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وأصيب عشرة آخرون معظمهم نساء وأطفال بجروح خطيرة يوم الخميس في انقلاب شاحنة رباعية الدفع بمقصورتين للركاب على طريق جبلي مرتفع في محافظة إب بوسط اليمن.

وأضافت المصادر لرويترز أن المركبة التي كانت مكتظة بالركاب انحرفت عن مسارها في نقيل الراسي بمنطقة الجعاشن في مديرية ذي السفال بجنوب محافظة إب الجبلية وهوت إلى أسفل الجبل.

وأشارت إلى أن القتلى بينهم طفلان وامرأتان، وبين المصابين ستة أطفال، أغلبهم في حالة حرجة.

وأرجعت المصادر سبب الحادث إلى السرعة الزائدة وعطل في مكابح المركبة مما أفقد السائق السيطرة عليها وتسبب في سقوطها من مكان شاهق ‬إلى واد صخري.

ويسلط الحادث الضوء مجددا على خطر الحوادث المرورية القاتلة في اليمن إذ يلقى المئات حتفهم شهريا بسبب قطع المسافرين طرقا جبلية شاهقة وعرة وشديدة الخطورة، فضلا عن‭ ‬سوء حالة الطرق المتهالكة وافتقارها لأعمال الصيانة والقيادة بسرعة زائدة.

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