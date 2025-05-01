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مقتل 7 وإصابة 9 في حادث تصادم بشمال مصر

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مرسى مطروح (مصر) (رويترز) – قالت السلطات المحلية في محافظة مطروح بشمال مصر يوم الخميس إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى نقل خفيف بطريق العلمين-وادي النطرون.

وقال إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح إن 11 سيارة إسعاف توجهت لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين النموذجي.

وأضاف أنه جرى تقديم الرعاية الطبية للمصابين فيما تم إيداع الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية وتسليم الضحايا إلى ذويهم.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.

طريق وادي النطرون من الطرق الحيوية بالساحل الشمالي المصري لكنه يشهد وقوع حوادث متفرقة من وقت آخر بسبب السرعة.

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