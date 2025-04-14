مقتل ‭8‬ باكستانيين في جنوب شرق إيران

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لاهور (رويترز) – أفادت الحكومة الباكستانية بمقتل ثمانية من مواطنيها بجنوب شرق إيران.

وقُتل الأشخاص الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم بعد في منطقة مهرستان بإقليم سستان وبلوشستان على الحدود مع باكستان.

وذكر بيان حكومي يوم الأحد أن السفارة الباكستانية في طهران والقنصلية في زاهدان تعملان مع السلطات الإيرانية للتحقيق ونقل الجثامين.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هويات القتلى والظروف التي أحاطت بمقتلهم فور توفرها.

وقالت طهران العام الماضي إنها استهدفت مسلحين من جماعة جيش العدل في باكستان، في حين قالت إسلام اباد إنها ضربت قواعد لجبهة تحرير بلوشستان الانفصالية وجيش تحرير بلوشستان في إيران.

وتنشط جماعات مسلحة في منطقة تشمل إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان وإقليم سستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران. ويشهد كل من الإقليمين اضطرابات ويعانيان تخلفا في النمو رغم أنهما غنيان بالمعادن.

ومثلت الهجمات المتبادلة بين البلدين العام الماضي أبرز عمليات التوغل عبر الحدود في السنوات الماضية.