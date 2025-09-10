The Swiss voice in the world since 1935
مقتل 9 على الأقل وإصابة 118 في غارات إسرائيلية على اليمن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من يمنى إيهاب وجيداء طه ومحمد الغباري

عدن (رويترز) – قصفت إسرائيل العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف بشمال البلاد يوم الأربعاء في هجمات قالت وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثيين إنها أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 118 آخرين في حصيلة أولية.

وتعد هذه أحدث هجمات على اليمن حيث يتبادل الحوثيون وإسرائيل شن غارات جوية منذ ما يزيد على عام في إطار تداعيات الحرب على غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب معسكرات تابعة للحوثيين ومقر قسم الدعاية التابع للجماعة وموقعا لتخزين الوقود.

ونفى المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان لاحق استهداف إسرائيل لمنصات إطلاق صواريخ، وقال إن الضربات طالت أهدافا “مدنية بحتة”.

وأضاف “هناك شهداء وجرحى من الصحفيين والصحفيات وكذلك من المواطنين والمارة”.

وقال سكان في صنعاء لرويترز إن الهجوم استهدف مخبأ بين جبلين يُستخدم مقرا للقيادة والتحكم. ولم يتضح بعد حجم الأضرار.

وقال شهود إن مقر وزارة الدفاع التابعة للحوثيين كان من بين الأهداف.

وجاءت الهجمات في أعقاب غارة جوية على صنعاء في 30 أغسطس آب أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يستهدف قيادات الجماعة.

وقال الجيش الإسرائيلي “نُفذت الغارات ردا على هجمات شنها نظام الحوثيين الإرهابي ضد دولة إسرائيل، والتي أُطلقت خلالها طائرات مسيرة وصواريخ سطح-سطح باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وهاجم الحوثيون المتحالفون مع إيران سفنا في البحر الأحمر، فيما وصفوه بأعمال تضامن مع الفلسطينيين في غزة.

كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها. وردت إسرائيل بشن غارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وجيداء طه وجنى شقير ومحمد الغباري – إعداد حسن عمار ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

