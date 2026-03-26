مكتب أبوظبي الإعلامي: قتيلان بعد اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي

26 مارس آذار (رويترز) – قالت مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الخميس أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا باليستيا وأسفرت الشظايا التي سقطت عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار بعدة مركبات.

وذكر البيان “تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حادث نتيجة سقوط شظايا في شارع سويحان إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، ما أسفر عن مقتل شخصين لم يتم تحديد هويتهما بعد، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، إلى جانب تضرر عدد من المركبات، وسيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )