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مكتب حماس الإعلامي يرفض الاتهامات الأمريكية بالضلوع في هجوم على موقع إغاثة بغزة

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القاهرة (رويترز) – نفى المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يوم الأحد اتهامات وزارة الخارجية الأمريكية للحركة بالاشتراك في هجوم وقع يوم السبت وأدى إلى إصابة عاملي إغاثة أمريكيين من مؤسسة غزة الإنسانية في موقع لتوزيع المواد الغذائية في القطاع.

وقال المكتب في بيان “نرفض بشكل قاطع ومطلق الادعاءات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية والتي تزعم أن “المقاومة الفلسطينية” ألقت قنابل على عاملين أمريكيين في مراكز ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية المشرفة على مصائد الموت في قطاع غزة”.

وأضاف البيان “هذه الادعاءات المضللة ما هي إلا محاولة فجة لتبرير استمرار قتل وتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمثل تماهيا خطيرا مع الرواية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي التي تسعى منذ بدء الحرب إلى شرعنة الجرائم المرتكبة ضد سكان غزة المدنيين، من خلال فبركة سرديات أمنية لتبرير استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية