ملايين المتظاهرين في الولايات المتحدة ضد ترامب وسياساته

شاركت حشود من المحتجين في تظاهرات واسعة النطاق ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مدن عدة في الولايات المتحدة السبت، وذلك رفضا لسياساته من النزعة السلطوية الى الحملة على الهجرة، وصولا للحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت حركة “لا ملوك” المنظمة للتجمعات التي شملت مناطق في مختلف أنحاء البلاد، أنها حشدت ثمانية ملايين متظاهر على الأقل، في رقم قياسي.

وقالت الحركة في بيان “تجمّع ما لا يقل عن ثمانية ملايين شخص اليوم (السبت) في أكثر من 3300 تظاهرة نُظمت في الولايات الخمسين”. ولم تُصدر السلطات الأميركية أي أرقام رسمية.

وبذلك، شهدت هذه التظاهرات التي تُنظم للمرة الثالثة خلال سنة، زيادة تُقدّر بمليون مشارك و600 تظاهرة إضافية مقارنة بالاحتجاجات السابقة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب المنظمين.

وانضم مشاهير إلى الحشود المشاركة في التظاهرات بينهم بروس سبرينغستين وروبرت دي نيرو احتجاجا على سياسات ترامب ومنها المناهضة للهجرة.

وتزامنت التظاهرات مع دخول الحرب في الشرق الأوسط التي شنها ترامب إلى جانب إسرائيل الحليفة للولايات المتحدة شهرها الثاني، ومع اقتراب موعد انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر.

ونظمت التحركات الاحتجاجية في مدن عدة بينها مينيابوليس وفيلادلفيا وبوسطن، ورفع المشاركون لافتات تحمل رسائل مناهضة للحرب ورموزا للسلام.

وخلال تظاهرة في واشنطن على مقربة من البيت الأبيض، قال المتظاهر روبرت بافوسيفيتش (67 عاما) إن ترامب “لا يكف عن الكذب”. وأضاف “أعتقد أن غضب الناس يتزايد، وأن الأمور ستتغير تدريجيا”.

وفي لانسينغ بولاية ميشيغن، رفع متظاهر لافتة كتب عليها “لا ملوك، لا إدارة هجرة وجمارك، لا حرب”.

– “كاذب، فاسد، نرجسي” –

كذلك تظاهر آلاف المحتجين في شوارع نيويورك تقدمهم الممثل روبرت دي نيرو، أحد أشد منتقدي ترامب.

وقال دي نيرو عن ترامب “اختبر رؤساء آخرون حدود سلطتهم الدستورية، لكن لم يشكّل أي منهم تهديدا وجوديا كهذا لحرياتنا وأمننا. يجب إيقافه”.

واختيرت مدينة مينيابوليس، التي كانت مركزا لحملة الحكومة الأميركية المناهضة للهجرة في وقت سابق من هذا العام، لتكون محورا للتعبئة الجماهيرية السبت، إلى جانب مدينة سانت بول حيث تظاهر 200 ألف شخص، بحسب حركة “لا ملوك”.

وقدّم المغني بروس سبرينغستين أغنيته “شوارع مينيابوليس”، التي كتبت تخليدا لذكرى رينيه غود وأليكس بريتي الأميركيَّين اللذين قُتلا برصاص عناصر فدراليين خلال احتجاجات في كانون الثاني/يناير ضد الحملة التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (آيس).

وشكر حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في كلمة أمام الحشود السكان في مينيابوليس التي تميل إلى الحزب الديموقراطي، على وقوفهم في وجه “ديكتاتور ناشئ” مثل ترامب.

وقال بيرني ساندرز المرشح السابق لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية “لن نقبل أبدا برئيس كاذب بشكل مرضي، وفاسد، ونرجسي يقوض دستور الولايات المتحدة وسيادة القانون يوميا”.

وتزامنا مع التظاهرات في الولايات المتحدة، نُظّمت أيضا مسيرات ضد الرئيس الأميركي في مدن أوروبية مثل روما وأمستردام ومدريد وأثينا.

أما ترامب، فأمضى بعد ظهر السبت في ممارسة رياضة الغولف في ناديه الخاص في فلوريدا.

