ملحوظة للمشتركين-سحب مستعجل جدا نشرته رويترز من تصريح لملك الأردن في 11 فبراير

1دقيقة

المستعجل جدا “ملك الأردن عن استقبال الفلسطينيين: علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع” المنشور في 11 فبراير شباط مضلل وتم سحبه. ولن يتم نشر أي مستعجل جدا كبديل عنه.

استند المستعجل جدا على التصريح التالي من العاهل الأردني الملك عبد الله عندما سُئل عن اقتراح أمريكي بأن تستقبل المملكة فلسطينيين من غزة:

“يتعين علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك خطة من مصر والدول العربية. لقد دعانا (ولي العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان لإجراء مناقشات في الرياض. الهدف هو كيفية جعل هذا الجهد ناجحا بطريقة تصب في مصلحة الجميع. من الواضح أن علينا أن ننظر في مصلحة الولايات المتحدة، وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي الأردني”.

المستعجل جدا يوم 11 فبراير شباط لم يشمل تعليقه التمهيدي عن مقترح عربي بشأن غزة. وتحتوي قصة أخرى لرويترز وهي “ترامب يلتقي بملك الأردن ويؤكد على خطته للسيطرة على غزة” نفس التصريح لكن في سياقه الصحيح.