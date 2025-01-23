ملخص- دلتا تستأنف رحلاتها اليومية المباشرة إلى تل أبيب من نيويورك أول أبريل reuters_tickers تم نشر هذا المحتوى على 24 يناير 2025 - 00:34 1دقيقة (رويترز) – دلتا إير لاينز: قراءة معمّقة المزيد آفاق سويسرية صحف سويسرية: أي مستقبل ينتظر سوريا تحت قيادة أحمد الشرع؟ طالع المزيدصحف سويسرية: أي مستقبل ينتظر سوريا تحت قيادة أحمد الشرع؟ المزيد سياسة فدرالية من حظر إخفاء الوجه إلى زيادة المعاشات التقاعدية: أهمّ التعديلات القانونية في سويسرا هذا العام طالع المزيدمن حظر إخفاء الوجه إلى زيادة المعاشات التقاعدية: أهمّ التعديلات القانونية في سويسرا هذا العام المزيد علوم في سويسرا… ما هي التكلفة البيئية لحاسوب “ألبس” العملاق؟ طالع المزيدفي سويسرا… ما هي التكلفة البيئية لحاسوب “ألبس” العملاق؟ المزيد شركات سويسرية متعددة الجنسيات ثورة في الذكاء الاصطناعي… بديل منتدى دافوس 2025 للحمائية الاقتصادية طالع المزيدثورة في الذكاء الاصطناعي… بديل منتدى دافوس 2025 للحمائية الاقتصادية المزيد حياة سويسرية نداء الواجب … قابلة سويسرية تقضي أسابيع في مستشفى ميداني بغزة طالع المزيدنداء الواجب … قابلة سويسرية تقضي أسابيع في مستشفى ميداني بغزة الأكثر مناقشة التالى السابق المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟ من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية. شارك في الحوار 17 ديسمبر 2024 54 إعجاب 85 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟ يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة. شارك في الحوار 20 نوفمبر 2024 26 إعجاب 23 تعليق عرض المناقشة المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟ هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم! شارك في الحوار 19 نوفمبر 2024 32 إعجاب 30 تعليق عرض المناقشة قراءة معمّقة