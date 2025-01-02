منتجو الخرما في تايوان يعانون تأثير التغيّر المناخي على محاصيلهم

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بمقصّ تقليم، يقطع مُزارع الكاكي (أو الخرما) لو تشيه نينغ البالغ 65 عاما الثمار المتدلية من الأغصان، وهو واقف على سلّم في بستانه الضخم الذي يعاني موسما صعبا.

فمحاصيله تراجعت عام 2024، ولم تزهر بعض أشجاره، واقتلع إعصارا تشرين الأول/أكتوبر عددا كبيرا من أوراقها وفواكهها.

ويواجه القطاع أيضا صعوبة في جذب الشباب، بسبب المخاوف من تأثّر هذه الزراعة سلبا بالتغيّر المناخي، مما يجبر المنتجين على إيجاد وسائل بديلة للعيش، أو يدفعهم حتى إلى ترك هذا المجال كليا.

ولاحظ لو في تصريح لوكالة فرانس برس في مزرعته بتايتشونغ (غرب تايوان)، حيث تمتد أشجار الخرما واديا بأكمله، أن “الإنتاجية انخفضت كثيرا، بنسبة الثلث على الأقل”.

وشرح لو تشيه نينغ الذي توقع أن تبلغ قيمة خسارته من الإيرادات السنوية مليون دولار تايواني جديد (30400 دولار)، أن “الأعاصير هي السبب الرئيسي” لهذا التراجع.

وتُقطف الخرما خلال الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، ويُرسَل معظمها لتجفيفه إلى مقاطعة هسينشو التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من تايتشونغ.

وتُخصّص الكمية الكاملة تقريبا من الفواكه التي تُقطف سنويا للاستهلاك المحليّ في تايوان نفسها، ويجتاز السكان المحليون أحيانا مسافات طويلة اساعات من أجل شراء أكياس وصناديق من الفواكه المجففة لتقديمها للعائلة والأصدقاء.

يوضع محصول لو تشيه نينغ في صناديق، ويُحمَّل على شاحنة ويُنقَل إلى بستان ويويجيا في مقاطعة هسينشو، حيث تعمل عائلة لو لي شين منذ أكثر من قرن في مجال زراعة ثمار الخرما وتجفيفها.

ويُقبِل السياح بكثافة على مزرعة لو لالتقاط الصور لأنفسهم وسط صناديق الفاكهة التي تجف وتصبح داكنة بفعل الشمس والهواء، وهي طريقة تقليدية درجَ على استخدامها جماعة هاكا في تايوان للحصول على ثمار الخرما المجففة.

وفي رأي جوديث تشين التي جاءت من مدينة تايتشونغ للتموّن، أن الخرما المجففة “لذيذة حقا”،

– “ظروف مناخية شاذة” –

وانخفض محصول الخرما السنوي في الجزيرة للعام الثاني على التوالي في 2023 ليصل إلى 59 ألف طن. ويُتوقع أن يشهد هذا الرقم تراجعا إضافيا بنسبة 13 في اللمئة أخرى، وفقا لتوقعات هيئة الزراعة والأغذية التابعة لوزارة الزراعة التايوانية.

وتقلّصت المساحة الإجمالية للأراضي المخصصة لزراعة الكاكي من 5300 هكتار قبل نحو عشر سنوات إلى 4700 هكتار فحسب، في حين تدنّى عدد المزارعين أيضا، وفق ما أفادمدير قسم الفاكهة والزهور في الهيئة سو تانغ تشاو،

وذكّر سو بأن تغييرات في مناطق الإنتاج وتقلبات في إنتاجية المنتج وجودته خلال السنوات الأخيرة بسبب عوامل بيئية كتغير المناخ واحترار كوكب الأرض”.

وتُسَلَّم الخرما عادة إلى مزرعة ويويجيا يوميا. لكنّ المحاصيل في 2024 كانت “منخفضة جدا” بحسب لو، ولم تكن عمليات التسليم تتم إلا كل يومين.

وقال “ليس لدينا إلاّ 20 في المئة فحسب من المخزون المعتاد”.

وأضاف “عندما أسأل المزارعين عن الأسباب، يجيبون بأن الأشجار لا تزهر بشكل صحيح، وأن الزهور لا تتفتح كما ينبغي”.

ورأى أن ذلك عائد إلى “ظروف مناخية شاذة” وإلى شيخوخة المنتجين الذين لا يرغب أبناؤهم دائما في تولّي المهمة بعد آبائهم.

وقال الرجل البالغ 68 عاما “لم يسبق أن واجهنا مثل هذا الوضع”.

ولتحقيق أقصى قدر من الإيرادات، يجمع موظفو لو قشور الخرما ويتولون معالجتها وتحويلها إلى صباغ. وتعتزم الشركة أيضا تصنيع منتجات للعناية بالبشرة.

وأشار خبير التشجير لو تشيه نينغ إلى أنه يأمل في أن يترك بستانه لابن أخيه في السنوات المقبلة إذا كان على مستوى التحدي.

واضاف “قلت له: إذا كنت تخاف من الصعوبات، فلن تتمكن من تولّي المهمة”.

بور-امج/ب ح/جك