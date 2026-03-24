منصة: أمريكا ستواصل ضرباتها على إيران ووقف الهجمات يقتصر على منشآت الطاقة

24 مارس آذار (رويترز) – ذكرت منصة سيمافور نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستواصل ضرباتها على إيران وأن وقف الهجمات يقتصر فقط على منشآت الطاقة في طهران.

جاء ذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء محادثات “بناءة” مع مسؤولين إيرانيين لم يكشف عن هوياتهم.

وقرر ترامب أمس الاثنين إرجاء خطة لقصف شبكة الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام. ونفت إيران لاحقا أنها دخلت في مفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أمريكي لمنصة سيمافور “وقف الهجمات لمدة خمسة أيام يقتصر فقط على مواقع الطاقة”.

وأضاف “لا يشمل ذلك المواقع العسكرية والبحرية والصواريخ الباليستية والقاعدة الصناعية الدفاعية. ستستمر المبادرات الأولية لعملية ملحمة الغضب”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير حتى الآن.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية ولا البنتاجون بعد على طلب للتعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

وأشار تقرير سيمافور أيضا إلى أن إسرائيل لم تكن طرفا في محادثات واشنطن مع طهران.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )