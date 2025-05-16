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منظمات حقوقية تتهم روسيا باستهداف فنادق صحافيين عمدا في أوكرانيا

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استهدفت القوات الروسية بشكل متعمد فنادق يستخدمها صحافيون أثناء تغطيتهم للحرب في أوكرانيا، بحسب ما أفادت منظمتا مراسلون بلا حدود و”تروث هاوندز” الجمعة، معتبرتين أن هذه الهجمات هي “جرائم حرب”.

وجاء في تقرير صادر عنهما أن 31 غارة على الأقلّ استهدفت 25 فندقا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022 وحتّى منتصف آذار/مارس 2025.

وفي آب/أغسطس 2024، أودى هجوم على مدينة كراماتورسك الشرقية بحياة المستشار في شؤون الأمن والسلامة راين إيفنز الذي كان يتعاون مع وكالة “رويترز”.

وأشارت المنظمتان إلى أن الفنادق المستهدفة كانت بغالبيتها بالقرب من خطوط الجبهة. 

وكان واحد منها فقط يستخدم لأغراض عسكرية. أما الفنادق الأخرى، “فهي كانت تؤوي مدنيين، بينهم صحافيون”، وفق ما أفادت “مراسلون بلا حدود” ومنظمة “تروث هاوندز” الأوكرانية التي أنشئت لتوثيق جرائم الحرب في البلاد.

وشنّت 15 ضربة على الأقلّ بواسطة صوراريخ اسكندر عالية الدقّة من طراز “9كاي720″، بحسب المجموعتين اللتين ندّدتا بـ”استهداف منهجي ومنسّق”

وقالت بولين موفري المسؤولة الإقليمية لأوكرانيا في “مراسلين بلا حدود” في بيان إن “الغارات الروسية على فنادق فيها صحافيون في أوكرانيا ليست لا عرضية ولا عشوائية”.

وأكّدت أن “هذه الهجمات تندرج في استراتيجية أوسع لزرع الخوف والحدّ من تغطية الحرب. فهي، من خلال استهداف منشآت مدنية، تنتهك القانون الدولي الإنساني وتشكّل جرائم حرب”.

وأشارت “مراسلون بلا حدود” إلى أن 13 صحافيا قتلوا خلال تغطية الحرب، 12 منهم في الأراضي الأوكرانية.

ومن بين هؤلاء، مصوّر الفيديو في وكالة فرانس برس أرمان سولدين (32 عاما) الذي لقي حتفه في هجوم صاروخي بالقرب من مدينة باخموت (الشرق) في 9 أيار/مايو 2023.

اس/كام-م ن/غ ر 

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