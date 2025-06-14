منظمة شنغهاي للتعاون تندد بهجوم إسرائيل على إيران

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بكين (رويترز) – نددت منظمة شنغهاي للتعاون، وهي مجموعة إقليمية تقودها الصين، بشدة في بيان بالضربات العسكرية الإسرائيلية على إيران وعبرت عن قلقها الشديد إزاء تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وقالت المنظمة، وهي مجموعة أمنية وسياسية تضم 10 دول، إن التحرك الإسرائيلي استهدف منشآت مدنية ونووية مما تسبب في سقوط قتلى ومصابين مدنيين.

وأضافت المنظمة “انتهك هذا بشكل خطير مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقوض سيادة إيران، وقوض الأمن الإقليمي والدولي، وكان له تأثير خطير على السلام والاستقرار العالميين”.