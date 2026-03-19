منظومة دفاع جوي يديرها يونانيون تعترض صاروخين إيرانيين فوق السعودية

reuters_tickers

2دقائق

أثينا 19 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الدفاع اليوناني نيكوس دندياس إن منظومة دفاع جوي يديرها عسكريون يونانيون في السعودية اعترضت اليوم الخميس صاروخين باليستيين أطلقا من إيران.

وذكر دندياس أن منظومة (باتريوت) اعترضت صاروخين إيرانيين كانا يستهدفان مصافي نفط في السعودية، لكنه لم يحدد المكان بالضبط داخل المملكة.

وأضاف في بيان بثه التلفزيون “حماية المصافي ووحدات النفط أمر بالغ الأهمية”.

ونشرت اليونان بطارية (باتريوت) أمريكية الصنع للدفاع الجوي، والتي يديرها أفراد يونانيون، في السعودية منذ عام 2021 بموجب اتفاقية للمساعدة في حماية البنية التحتية للطاقة بالمملكة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع اليونانية لرويترز إن عملية الاعتراض اليوم الخميس جرت في أول مرة يشغل فيها الأفراد اليونانيون المنظومة.

وعرضت دول أخرى أيضا المساعدة في الدفاع عن الخليج ضد الهجمات التي تشنها إيران ردا على الضربات الأمريكية-الإسرائيلية عليها والتي بدأت في 28 فبراير شباط.

وقدمت فرنسا المساعدة للإمارات في الدفاع ضد الهجمات الإيرانية بموجب اتفاقية دفاع طويلة الأمد بين البلدين.

وقالت أستراليا إنها سترسل طائرة مراقبة وصواريخ للمساعدة في تعزيز دفاعات الإمارات.

وذكرت وزارة الدفاع السعودية في وقت سابق من اليوم الخميس إنه تم اعتراض صاروخ باليستي كان يستهدف مدينة ينبع الساحلية حيث توجد مصفاة نفط.

ولم يتضح ما إذا كان الصاروخ واحدا من الاثنين اللذين اعترضتهما المنظومة التي يديرها يونانيون.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)