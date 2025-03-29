مهاجرون بلا وثائق يخشون الطرد بعد سنوات مديدة في الولايات المتحدة

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في نهاية شباط/فبراير، فتح إريك بايان متجره الصغير للإطارات في كليفلاند بولاية تكساس، كما كان يفعل يوميا منذ سنوات. لكن هذه المرة لم يكن يوما اعتيادا… فقد وصل عناصر من شرطة الهجرة الأميركية واقتادوه بعيدا، وذلك مع بدء تطبيق سياسة دونالد ترامب لطرد المهاجرين.

وبعد ذلك، اتصل بزوجته أليخاندرينا موراليس وقال لها “لقد قبضوا علي”. ورغم أن الحوادث المماثلة ليست غير اعتيادية في الولايات المتحدة، فقد سُلطت الأضواء عليها مع تولي دونالد ترامب الرئاسة وانتهاجه سياسات مناهضة للهجرة.

وقالت موراليس البالغة 55 عاما والتي تساعد زوجها في المتجر “بكيت، لكن البكاء لا ينفع. لذلك قلت في نفسي: سأقاتل، وسأدافع عن زوجي”. ومذاك، بدأت، على غرار آخرين، تشارك قصتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبمساعدة محامية، أُطلق سراح بايان.

تؤكّد الحكومة الأميركية أنها تريد ملاحقة “المجرمين” من عصابات أميركا اللاتينية، لكنها نادرا ما تتطرق إلى حالات العديد من العمال العاديين مثل إريك بايان.

أمضى هذا المكسيكي البالغ 51 عاما، 20 سنة في الولايات المتحدة التي دخلها بشكل قانوني في البداية، لكنه بقي فيها بعد انتهاء تأشيرة عمله، واستقر في جنوب تكساس مع زوجته وبناته الثلاث، آخرهن ولدت على الأراضي الأميركية.

يحمل بايان، وهو المعيل الأساسي لأسرته، ترخيصا لمتجره ويدفع الضرائب ورهنا عقاريا، مثل العديد من الأميركيين والمهاجرين أيضا.

– “القاضي هو من يقرر” –

قدّرت أحدث الأرقام الرسمية عدد الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية بحوالى 11 مليونا عام 2022.

وأظهر تقرير نشره معهد سياسات الهجرة، وهو منظمة غير حكومية، في شباط/فبراير، أن هذا العدد يبلغ الآن حوالى 14 مليونا.

ومنذ حملته الانتخابية، توعد دونالد ترامب بعمليات ترحيل سريعة وجماعية. لكن المحامية سيلفيا مينتز ذكّرت بأن القانون الأميركي لا يعمل بهذه الطريقة.

وأوضحت قائلة “لكل شخص في الولايات المتحدة الحق في محاكمة عادلة، والقاضي هو من يقرر إذا كان يجب احتجازه أو ترحيله. والأمر الأكثر أهمية هو أن يعرف الأشخاص أن أمامهم العديد من الخيارات”.

مع حجج قوية، تمكّنت مينتز من إطلاق سراح إريك بايان بكفالة، بعد 27 يوما من احتجازه. وقد بدأ الآن معركة إدارية من أجل تسوية أوضاعه.

وبحسب المحامية، يمكن للأشخاص الذين يعيشون بصورة غير نظامية في الولايات المتحدة، البقاء في البلاد من خلال إثبات أنهم يقيمون منذ فترة طويلة ويتولون إعالة عائلاتهم.

كما يمكن لأولاد هؤلاء المولودين في الولايات المتحدة والذين يعتبرون بالتالي مواطنين أميركيين، تسوية أوضاع أهاليهم عندما يبلغون سن 21 عاما.

“الاعتراف بمساهمتهم” –

دفع الأشخاص الذين يعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية ضرائب بلغت حوالى 97 مليار دولار في العام 2022، وفق تقديرات منظمة “أميريكنز فور تاكس فيرنس”.

وقال مدير المنظمة غير الحكومية التي تعمل مع المهاجرين سيزار إسبينوزا “يدفعون ضرائب باهظة، لكن القانون يمنعهم من الاستفادة منها”، خصوصا في ما يتعلق بأنظمة الرعاية الاجتماعية الحكومية.

واعتبر الناشط أنه على الأميركيين “الاعتراف بمساهمة المهاجرين”. وقال إنه يتعين على البلاد أيضا “العمل على إصلاح (قوانين) الهجرة حتى يتمكن آخرون من تحقيق الحلم الأميركي”.

خلال احتجازه، كان إريك بايان ينام أحيانا في أماكن باردة وقد أصيب بنزلة برد شديدة. والآن، يشعر بالسعادة للعودة إلى متجره.

ماف/الح/ص ك