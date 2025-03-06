مهرجان الفرجان بدبي يستأنف فعالياته مجددا خلال رمضان

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أعلنت فرجان دبي المؤسسة الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين سكان الأحياء في إمارة دبي عبر المنصات الافتراضية استئناف “مهرجان الفرجان” مجددا خلال الفترة ما بين 13 و22 آذار/مارس الجاري بالتزامن مع شهر رمضان، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكانت فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان قد عقدت بين 12 و 26 شباط/فبراير الماضي بالتعاون مع صندوق الفرجان وبلدية دبي في حديقة مشرف الوطنية، وذلك تزامنا مع إعلان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2025 “عام المجتمع”، بهدف تعزيز الروابط داخل الأسر.

وأكدت علياء الشملان، مديرة فرجان دبي، أن “قرار استئناف المهرجان مرة أخرى جاء بناء على طلب الأهالي والجمهور، وانطلاقا من النجاح الكبير الذي حققه بنسخته الثالثة بحضور أكثر من 145 ألف زائر”.

وأشارت إلى أنّ المهرجان يشهد خلال شهر رمضان العديد من الفعاليات التي تُسهم في ترسيخ التقارب والتلاحم بين الأسر والأهالي، لا سيما أنها تعكس الروح الفريدة التي يتميز بها الشهر الكريم، على ما أفادت الوكالة الإماراتية.

هت/الح