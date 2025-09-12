مهرجان بلجيكي يلغي دعوة لقائد أوركسترا إسرائيلي بسبب غزة وبرلين تتدخل

3دقائق

برلين (رويترز) – تدخلت دار كونتسيرتهاوس الشهيرة للحفلات الموسيقية في برلين سريعا لاستضافة قائد الأوركسترا الإسرائيلي لاهاف شاني بعد إلغاء دعوة موجهة له لحضور مهرجان بلجيكي بسبب الحرب في غزة.

وكان من المقرر أن يقود شاني أوركسترا ميونيخ الفيلهارموني‭‭ ‬‬في مدينة جنت البلجيكية الأسبوع المقبل حتى قال مهرجان فلاندرز إن وظيفته الحالية قائدا رئيسيا للأوركسترا الإسرائيلي الفيلهارموني دفعتهم لمعاودة النظر في الدعوة.

وقال المهرجان في بيان “لقد تحدث لاهاف شاني لصالح السلام والمصالحة مرات عدة في الماضي… ولكن في ضوء عمله قائدا رئيسيا لأوركسترا إسرائيل الفيلهارموني لن يكون بوسعنا تقديم إيضاحات كافية عن موقفه من نظام الإبادة الجماعية في تل أبيب”.

ورفضت إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وأثار قرار المهرجان البلجيكي تنديدا من سياسيين ألمان. وتؤكد ألمانيا أن لديها التزاما خاصا تجاه إسرائيل بسبب مسؤوليتها عن محرقة يهود أوروبا في أربعينيات القرن الماضي، وهو موقف أصبح تحت ضغط متزايد بسبب القلق الأوروبي المتنامي من الحرب في غزة، التي قُتل فيها نحو 64 ألف فلسطيني‭ ‬.

وكتب وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول “إلغاء دعوة أوركسترا ميونيخ الفيلهارموني ولاهاف شاني أمر غير مقبول… يجب عدم استغلال اليهود الذين يعيشون هنا لغرض انتقاد الحكومة الإسرائيلية”.

وسيقود شاني الآن الأوركسترا لتقديم (كونشيرتو الكمان والأوركسترا) لبيتهوفن ومقتطفات من أوبرا (تريستان وإيزولده) لريتشارد فاجنر في دار كونتسيرتهاوس يوم الاثنين.

وقال ماتياس بيس، رئيس مهرجان برلين الذي دعا شاني، “نعتقد أن مقاطعة الفنانين هي دائما النهج الخاطئ… شاني إنسان وموسيقي رائع. درس هنا… ولم يأل جهدا في العمل من أجل السلام والمصالحة”.

وانتقد سياسيون بلجيكيون كبار، بمن فيهم رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي، قرار مهرجان فلاندرز.

واندلعت الحرب في غزة بعد الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول إسرائيل إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحرب الإسرائيلية أودت بحياة أكثر من 64 ألفا من سكان القطاع.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – وتحرير علي خفاجي)