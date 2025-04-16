مواجهة مستمرة بين واشنطن وبكين بشأن الرسوم الجمركية

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حذّرت منظمة التجارة العالمية الأربعاء من أن تواصل تقاذف بكين وواشنطن المسؤولية بشأن التعرفات الجمركية، ما يفاقم انعدام اليقين في الحرب التجارية التي من المتوقع أن تتسبب في تراجع التجارة العالمية هذا العام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان “إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا حل المشكلة من خلال الحوار والتفاوض، فعليها التوقف عن ممارسة الضغوط الشديدة ووقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة”.

يأتي ذلك غداة تشديد المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على أن الكرة “أصبحت في ملعب الصين” في ما يتعلق بالمفاوضات.

وأكّدت ليفيت انفتاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إبرام اتفاق مع بكين، لكنّها شدّدت على وجوب أن تبادر الصين لاتّخاذ الخطوة الأولى، معتبرة أن قوة السوق الاستهلاكية الأميركية تشكل ورقة ضغط.

وحذّرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو- إيويالا الأربعاء من أن “حالة عدم اليقين المستمرة تُهدد بإبطاء النمو العالمي، مع عواقب سلبية وخيمة على الاقتصادات الأكثر ضعفا بشكل خاص”.

ويخفّف التعليق الموقت للرسوم الجمركية الأميركية الإضافية من انكماش التبادلات التجارية، لكن تراجع التجارة العالمية للسلع يمكن أن تصل نسبته إلى 1,5 بالمئة في العام 2025 بسبب سياسة ترامب الحمائية، وفق توقعات منظمة التجارة العالمية.

– “ضغط” –

أثّرت الحرب التجارية التي أطلقها ترامب على البورصات العالمية الأربعاء.

في أوروبا، بعد جلسة طغى عليها التراجع، عادت الأسواق إلى الارتفاع عند الإغلاق.

فقد أغلقت بورصة فرانكفورت على ارتفاع بنسبة 0,27 بالمئة وكذلك ارتفعت بورصة لندن بنسبة 0,32 بالمئة وميلانو بنسبة 0,62 بالمئة، في حين سجّلت بورصة باريس تراجعا طفيفا بنسبة 0,07 بالمئة.

لكن في وول ستريت تراجعت المؤشرات، فنحو الساعة 15,40 بتوقيت غرينيتش كان مؤشر داو جونز متراجعا بنسبة 0,27 بالمئة وكذلك تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1,84 بالمئة، ومؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0,95 بالمئة.

وأظهرت الصين الأربعاء وضعا اقتصاديا أفضل من المتوقع في الربع الأول من 2025، بفضل مسارعة المصنّعين إلى تصدير المنتجات قبل فرض ترامب رسوما جمركية إضافية مرتفعة ما يؤدي إلى “ضغوط”، على ما أفادت بكين.

بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني 5,4% في الربع الأول، بحسب المكتب الوطني للإحصاء، وهي نتيجة أعلى بكثير من نسبة 5,1% التي توقعتها مجموعة من الخبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس.

وأمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بتعليق استلام كل الطائرات التي طلبت شراءها من شركة بوينغ الأميركية، على خلفية تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرغ الثلاثاء.

وعلّق ترامب الثلاثاء على منصته الاجتماعية “تروث سوشال” على ذلك قائلا “من اللافت أنهم نكثوا بصفقة كبيرة مع بوينغ، قائلين إنهم لن يتسلموا الطائرات التي التزموا بها بالكامل”.

وبحسب بلومبرغ، طلبت الصين أيضا من شركات الطيران في البلاد “وقف شراء كل المعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأميركية”، وفق ما نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة.

وتبدو بكين عازمة أيضا على استهداف الزراعة الأميركية، فقد أكدت رابطة مصدّري اللحوم الأميركية لوكالة فرانس برس أن غالبية تراخيص مصدّري لحوم البقر لم تُجدَّد منذ منتصف آذار/مارس.

– “موقع قوة” –

من جهته، يواصل الرئيس الصيني شي جينبينغ جولته في جنوب شرق آسيا بزيارة لماليزيا الأربعاء، في محاولة لتنظيم استجابة منسقة للرسوم الجمركية الأميركية.

فرض ترامب في بادئ الأمر رسوما جمركية على الواردات الصينية على خلفية اتّهامه بكين بالضلوع في توريد مادة الفنتانيل المخدّرة، ثم زاد نسبة هذه الرسوم بشكل حاد قائلا إنها رد على ممارسات تجارية للصين تعتبرها واشنطن مجحفة.

ومنذ مطلع هذا العام، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 145 في المئة على كثير من الواردات الصينية، تضاف إلى رسوم فرضتها الإدارات السابقة.

وشمل ذلك 20 في المئة على صلة بعدم مكافحة بكين توريد الفنتانيل وغيرها من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى 125 في المئة على صلة بالممارسات التجارية.

وردّت بكين بفرض رسوم بلغت نسبتها حتى الآن 125%.

مع ذلك قرّرت إدارة ترامب إعفاء بعض سلع التكنولوجيا المتطوّرة على غرار الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الأخيرة.

وعلّقت الرسوم الجمركية المتبادلة التي تزيد عن حد أدنى نسبته 10% لمدة 90 يوما، مع فتح البيت الأبيض الباب أمام التفاوض.

وأعلن الرئيس الأميركي أنه سيشارك في المفاوضات التي ستعقد الأربعاء مع المبعوث الياباني بشأن الرسوم الجمركية، بعدما أبدى البلدان ثقتهما في إمكان التوصل إلى نتائج تفيد الجانبين.

من جهتها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في مقابلة مع مجلة “دي تسايت” الألمانية أن الاتحاد الأوروبي “في موقف قوي” في المفاوضات المقبلة “لأننا كأوروبيين نعرف بالضبط ما نريد وما هي أهدافنا”.

أما كندا، وهي دولة أخرى في مرمى نيران ترامب، فأقرت إجراء لصالح شركات صناعة السيارات الثلاثاء ستسمح بموجبه باستيراد عدد معين من المركبات المصنوعة في الولايات المتحدة في مقابل التزامها الحفاظ على إنتاجها في كندا، من دون رسوم جمركية.

وفرضت أوتاوا رسوما جمركية نسبتها 25% على هذه المنتجات ردا على الرسوم الجمركية البالغة 25% التي فرضتها واشنطن على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة.

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