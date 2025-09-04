موافقات إسكان في الإمارات بأكثر من ملياري درهم خلال 2025

أصدر برنامج زايد للإسكان في الإمارات 2971 قراراً للإسكان منذ كانون الثاني/يناير وحتى الربع الثالث من العام 2025، تتجاوز قيمتها ملياري درهم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشمل ذلك 522 قراراً بمنحة من رئيس الدولة، بقيمة 355 مليون درهم، و595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.

ونوهت الوكالة بأنّ عدد القرارات الصادرة من برنامج زايد للإسكان منذ تموز/يوليو 2022 وحتى أيلول/سبتمبر 2025 وصلت إلى 11298، بقيمة إجمالية تقارب تسعة مليارات درهم.

ونقلت الوكالة تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنّ الإمارات “تولي ملف إسكان المواطنين أولوية رئيسية عبر التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية”، مشيرة إلى “الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة”.

