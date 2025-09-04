The Swiss voice in the world since 1935
موافقات إسكان في الإمارات بأكثر من ملياري درهم خلال 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أصدر برنامج زايد للإسكان في الإمارات 2971 قراراً للإسكان منذ كانون الثاني/يناير وحتى الربع الثالث من العام 2025، تتجاوز قيمتها ملياري درهم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ويشمل ذلك 522 قراراً بمنحة من رئيس الدولة، بقيمة 355 مليون درهم، و595 قراراً بمسكن حكومي (قرض) بقيمة 246 مليوناً و200 ألف درهم، و24 قراراً بمسكن حكومي (منحة/منفعة)، بقيمة 19 مليون درهم، و1830 قرار تمويل سكني بقيمة مليار و449 مليون درهم.

ونوهت الوكالة بأنّ عدد القرارات الصادرة من برنامج زايد للإسكان منذ تموز/يوليو 2022 وحتى أيلول/سبتمبر 2025 وصلت إلى 11298، بقيمة إجمالية تقارب تسعة مليارات درهم.

ونقلت الوكالة تأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أنّ الإمارات “تولي ملف إسكان المواطنين أولوية رئيسية عبر التطوير المستمر للمنظومة الإسكانية”، مشيرة إلى “الدور المهم الذي يمثله السكن الملائم كأحد أبرز عوامل استقرار الأسرة المواطنة”.

هت/كام

الأكثر مناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
