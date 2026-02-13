موانئ دبي العالمية تستبدل بن سليم بعد ورود اسمه في وثائق إبستين
أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (DP WORLD) الجمعة تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي بدلا من سلطان أحمد بن سليم الذي كان يجمع المنصبين، وذلك بعد الكشف عن مراسلات بينه وبين المتموّل الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية.
وأوردت الشركة في بيان “اعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية تعيين سعادة عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذيا للمجموعة”.
ووضعت الشركة، وهي من أكبر مشغّلي الموانئ في العالم، خطوة تعيين المسؤولين الجديدين في إطار “تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية”، وذلك بحسب البيان الذي لم يأت على ذكر اسم بن سليم.
وصف إبستين بن سليم بأنه أحد أصدقائه “الأكثر جدارة بالثقة”، وذلك بحسب الوثائق التي نشرتها مؤخرا وزارة العدل الأميركية، ويرد فيها اسم الإماراتي أكثر من 9400 مرة.
وحافظ الرجلان على مراسلات منتظمة من عام 2009 إلى 2018، تبادلا خلالها رسائل حول مسائل شخصية، واجتماعات، وتعريفات، وفرص عمل. وقد قدّم إبستين في حينه رجل الأعمال الثري على أنه مقرّب من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتشير المراسلات إلى أن بن سليم زار إبستين في الولايات المتحدة مرات عدة، بما في ذلك على جزيرته.
آية/كام/ص ك