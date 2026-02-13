The Swiss voice in the world since 1935
موانئ دبي العالمية تستبدل بن سليم بعد ورود اسمه في وثائق إبستين

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (DP WORLD) الجمعة تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذي بدلا من سلطان أحمد بن سليم الذي كان يجمع المنصبين، وذلك بعد الكشف عن مراسلات بينه وبين المتموّل الأميركي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. 

وأوردت الشركة في بيان “اعتمد مجلس إدارة موانئ دبي العالمية تعيين سعادة عيسى كاظم رئيساً لمجلس إدارة الشركة، وتعيين يوفراج نارايان رئيساً تنفيذيا للمجموعة”. 

ووضعت الشركة، وهي من أكبر مشغّلي الموانئ في العالم، خطوة تعيين المسؤولين الجديدين في إطار “تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية”، وذلك بحسب البيان الذي لم يأت على ذكر اسم بن سليم.

وصف إبستين بن سليم بأنه أحد أصدقائه “الأكثر جدارة بالثقة”، وذلك بحسب الوثائق التي نشرتها مؤخرا وزارة العدل الأميركية، ويرد فيها اسم الإماراتي أكثر من 9400 مرة.

وحافظ الرجلان على مراسلات منتظمة من عام 2009 إلى 2018، تبادلا خلالها رسائل حول مسائل شخصية، واجتماعات، وتعريفات، وفرص عمل. وقد قدّم إبستين في حينه رجل الأعمال الثري على أنه مقرّب من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وتشير المراسلات إلى أن بن سليم زار إبستين في الولايات المتحدة مرات عدة، بما في ذلك على جزيرته.

آية/كام/ص ك

