موجة حرّ في إيران تتسبب في نقص المياه والكهرباء

afp_tickers

2دقائق

تسبّبت موجة حر شديدة في إيران بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في معظم أنحاء البلاد، بعد انخفاض مستوى المياه في خزانات السدود إلى أدنى مستوياتها منذ قرن، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية الثلاثاء.

وتأثرت 18 محافظة في البلاد على الأقل من أصل 31، بما فيها طهران، بدرجات حرارة شديدة بدأت الجمعة ويتوقع أن تبدأ بالانحسار تدريجا الخميس، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي نقلا عن هيئة الأرصاد الجوية.

وتجاوزت درجات الحرارة الاثنين 40 مئوية في عواصم عشر محافظات على الأقل، بما فيها طهران حيث أعلنت السلطات الأربعاء عطلة رسمية لتوفير المياه والطاقة.

ورصدت وكالة فرانس برس انقطاع المياه في بعض أحياء طهران الثلاثاء.

ودعت شركة إدارة المياه في العاصمة الأحد السكان إلى خفض استهلاكهم بنسبة “20% على الأقل” من أجل تخفيف الأزمة.

وأضافت أن “وصلت السدود التي تزود طهران بالمياه حاليا إلى أدنى مستوياتها منذ قرن”، متحدثة عن “أسوأ موجة جفاف منذ 60 عاما” في العاصمة الإيرانية.

وحذّر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد من أن “أزمة المياه أخطر مما نتحدث عنه اليوم”، داعيا السكان إلى ترشيد استهلاك المياه.

وإيران بلد قليل الأمطار، ويواجه الجفاف بانتظام، لا سيما في محافظاته الجنوبية. كما تشهد البلاد أشد أسابيع السنة حرارة، مع تجاوزها 50 درجة في بعض المناطق، وفق الأرصاد الجوية الوطنية.

وفي جنوب إيران، سجلت مدينة شبانكارة حرارة بلغت 53 درجة مئوية الاثنين.

وفي حوالى عشر محافظات، قلّصت ساعات العمل أو عدّلت في الإدارات لتوفير الطاقة، في حين طلبت عشر محافظات أخرى إغلاق الدوائر العامة الأربعاء.

رخ/الح/ص ك