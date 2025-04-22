مودي يزور السعودية في مسعى لتعزيز العلاقات الثنائية

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وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الثلاثاء في زيارة تستمر يومين هي الثالثة له كرئيس وزراء للمملكة الخليجية الغنية بالنفط، حيث سيسعى لتعزيز علاقات بلاده الثنائية مع الرياض.

تأتي هذه الزيارة غداة إجراء مودي محادثات رفيعة المستوى مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس في الهند، حيث تسعى نيودلهي إلى إبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن وتجنب فرض رسوم جمركية عقابية.

ونشر مودي على حسابه على منصة اكس صورا تظهر وصوله إلى مطار جدة حيث كان في استقباله نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل آل سعود وعدد من المسؤولين السعوديين.

وأعلن مكتب مودي في بيان نشر قبل الزيارة “تقدر الهند بشدة علاقاتها الطويلة والتاريخية مع المملكة العربية السعودية التي اكتسبت عمقا استراتيجيا وزخما في السنوات الأخيرة”.

وأضاف: “لقد طورنا معا شراكة جوهرية ومفيدة للطرفين”.

تُعدّ السعودية موردا رئيسيا للنفط إلى الهند، أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، منذ سنوات.

يعتمد اقتصاد الهند سريع النمو بشكل كبير على واردات النفط، حيث تُصنّف السعودية ثالث أكبر مورد لها وفقا لوزارة الخارجية الهندية.

تستضيف المملكة الخليجية أكثر من مليوني مواطن هندي، لطالما لعبوا دورا محوريا في سوق العمل، حيث ساهموا في بناء العديد من المشاريع الضخمة في البلاد، مع إرسال مليارات الدولارات من التحويلات المالية إلى بلادهم سنويا.

وخلال الزيارة التي تستغرق يومين، من المقرر أن يلتقي مودي بأفراد من الجالية الهندية، حسب ما أفاد مكتبه.

وعزز كل من مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، علاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى.

وأعلن ترامب عن زيارة إلى السعودية الشهر المقبل، ستكون أول رحلة خارجية كبيرة له في ولايته الثانية.

دس/هت/ص ك