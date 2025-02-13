مودي يسعى لإحياء صداقته مع ترامب لتجنب هجمات واشنطن التجارية

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يستقبل الرئيس الأميركي الخميس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الساعي لتجنيب بلاده هجمات واشنطن التجارية بعد علاقة الصداقة الوثيقة مع دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وأكد مسؤول أميركي رفيع المستوى الخميس للصحافيين أن الزعيمين يتمتعان “بعلاقة دافئة بطبيعتها”.

وأشار إلى أن البلدين “يتجهان نحو توقيع شراكة دفاعية جديدة”، كما لفت إلى “مناقشات حول طلبيات عسكرية جديدة” وحول مشتريات الهند من الطاقة من الولايات المتحدة، بهدف تقليص العجز التجاري الأميركي، من دون الخوض في تفاصيل الإعلانات المتوقعة.

وفي خطوة نادرة، سيشارك مودي في مؤتمر صحافي مشترك مع دونالد ترامب في الساعة 17,10 بالتوقيت المحلي (22,10 ت غ)، بحسب بيان للبيت الأبيض.

من المقرر أيضا أن يعقد اجتماعا مع الملياردير إيلون ماسك الذي أثارت جهوده باعتباره اليد اليمنى لترامب لإصلاح الحكومة الفدرالية قلق المعارضين.

ويأتي اللقاء مع دونالد ترامب في أعقاب زيارة قام بها رئيس الوزراء القومي الهندوسي إلى مرسيليا في جنوب فرنسا، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحفاوة.

في منشور على منصة إكس في 20 كانون الثاني/يناير، يوم تنصيب دونالد ترامب، قال ناريندرا مودي إنه “يتطلع” إلى “العمل بشكل وثيق مجددا” مع الرئيس الجديد.

ولم يذكر الملياردير الجمهوري العملاق الهندي إلا نادرا منذ توليه منصبه، لكن زيارة مودي تأتي مع تلويحه بسلاح الرسوم الجمركية، مستهدفا الدول الحليفة وكذلك الصين، لتقليص العجز التجاري.

سجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قدره 45,6 مليار دولار مع الهند عام 2024، بزيادة مقارنة بعام 2023، وفقا للحكومة الأميركية.

– تعزيز “التحالف الرباعي” –

ويبدو أن التجارة والرسوم الجمركية والعلاقات مع روسيا والهجرة تشكل مصادر محتملة للتوترات الثنائية بين واشنطن ونيودلهي.

لكن الهند قطعت بالفعل تعهدات في مسعى لإظهار حسن النية.

على سبيل المثال، وافقت نيودلهي على قبول 110 مهاجرين صدرت بحقهم قرارات ترحيل على متن طائرة عسكرية أميركية.

وقالت ليزا كيرتس، من مركز الأمن الأميركي الجديد والمسؤولة السابقة عن شؤون جنوب آسيا في مجلس الأمن القومي خلال ولاية دونالد ترامب الأولى، إن الهند “اتخذت بالفعل خطوات إيجابية لرسم مسار إيجابي… وتجنب غضب ترامب”.

سيناقش الزعيمان أيضا تعزيز “التحالف الرباعي” الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يضم أيضا اليابان وأستراليا. ومن المقرر أن تستضيف الهند في وقت لاحق من هذا العام زعماء المجموعة التي ينظر إليها باعتبارها ثقلا موازنا للنشاط العسكري الصيني المتنامي.

كانت آخر زيارة لناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة في حزيران/يونيو 2023، حين استقبله الرئيس جو بايدن بحفاوة.

وكان مودي قد وافق على المشاركة في مؤتمر صحافي مشترك وأجاب، وقد بدا ممتعضا، على سؤال وجهته له صحافية حول الأقليات الدينية في الهند.

– “رومانسية أخوية” –

بالإشادات العلنية والعناق، أظهر ناريندرا مودي ودونالد ترامب صداقتهما خلال الولاية الأولى للملياردير الأميركي في البيت الأبيض بين عامي 2017 و2021.

وتحدثت الصحافة الأميركية آنذاك عن “رومانسية أخوية” بين الزعيمين.

وكان الزعيم الهندي قد استضاف دونالد ترامب الذي بدا مسرورا بشكل واضح خلال زيارته الرسمية عام 2020 والتي شارك خلالها في تجمع كبير في ولاية غوجارات، مسقط رأس ناريندرا مودي.

ورد دونالد ترامب الجميل من خلال تنظيم حدث مماثل في هيوستن بولاية تكساس.

وقال الرئيس الأميركي في مكالمة هاتفية أجراها مؤخرا مع رئيس الوزراء الهندي، إنه “من المهم أن تزيد الهند مشترياتها من المعدات العسكرية الأميركية”.

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