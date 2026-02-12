موسكو تحظر تطبيق واتساب “لامتناعه عن الامتثال” للقوانين الروسية

أكد الكرملين الخميس أن تطبيق المراسلة الأميركي واتساب الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا أصبح محظورا بسبب عدم امتثاله للقوانين الروسية، في وقت تسعى موسكو للترويج لتطبيق محلي يسهل التحكم فيه.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال حول حظر التطبيق “اتُخذ هذا القرار ونُفّذ بالفعل”. وأوضح بيسكوف أن القرار جاء نتيجة “امتناع (واتساب) عن الامتثال لنصوص القانون الروسي وقواعده”.

كذلك دعا مواطنيه إلى أن يستعيضوا عن واتساب باستخدام تطبيق “”ماكس” الروسي الذي أُطلق عام 2025، واصفا إياه بأنه “خدمة مراسلة وطنية ناشئة”.

وكان تطبيق واتساب أفاد مساء الأربعاء بأن السلطات الروسية تحاول حظره “بشكل كامل من أجل دفع الناس نحو تطبيق خاضع للرقابة مملوك من الدولة”.

وأضاف التطبيق التابع لمجموعة “ميتا” الأميركية أنّ “السعي لحرمان أكثر من 100 مليون مستخدم من الاتصالات الخاصة والآمنة هو خطوة إلى الوراء لا يمكن إلا أن تقلّل من سلامة الناس في روسيا”.

وفي وقت سابق من الأسبوع، سعت الحكومة الروسية إلى تضييق الخناق على تطبيق تلغرام للمراسلة.

وفرضت هيئة مراقبة الإنترنت قيودا على التطبيق على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات.

ويعد تطبيق تلغرام الذي أسسه الروسي بافيل دوروف الحاصل على الجنسية الفرنسية، واحدا من أكثر خدمات المراسلة شعبية في روسيا إلى جانب واتساب.

وتشجّع السلطات الروس على استخدام تطبيق “ماكس” الجديد للمراسلة، الذي لا يزال أقل شعبية بكثير.

ومنذ العام 2025، تقدم شركة “في كاي” الروسية العملاقة، تطبيق ماكس على أنه يتيح الوصول إلى كل الخدمات الحكومية والتجارة عبر الإنترنت.

لكن تطبيق “ماكس” لا يوفر تشفيرا شاملا للمحادثات، ويخشى محامون أن يصبح أداة مراقبة.

وفي الصيف الماضي، حظرت روسيا على المستخدمين إجراء المكالمات عبر تطبيقي تلغرام وواتساب.

